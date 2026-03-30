De Brasil a La Mancha: Bolsonaro podrá leer 'El Quijote' para reducir su condena

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de estado tras perder las elecciones presidenciales en octubre de 2022. Sin embargo, su equipo legal trabaja para tratar de que el exmandatario pueda quedar en libertad antes de haber cumplido la totalidad de la pena y, al parecer, han encontrado una manera: a través de los libros.

La legislación del país brasileño recoge un recurso literario mediante el cual los presos que lean libros pueden reducir sus condenas hasta en cuatro días por título leído, programa en el que Bolsonaro está inscrito desde el pasado jueves, cuando un juez del Tribunal Supremo otorgó la autorización al presidente.

Sin embargo, el propio Jair Bolsonaro ya reconoció con anterioridad que no es conocido por ser un gran lector, llegando a declarar que "no tengo tiempo para leer" o "hace tres años que no leo un libro", en una ocasión. Otro punto a tener en cuenta es la lista de lecturas aprobadas para el programa, que incluye obras brasileñas sobre los derechos de los indígenas, el racismo, el medio ambiente y la violencia ejercida por la dictadura del país entre 1964 y 1985, régimen al que Bolsonaro apoyó abiertamente, por lo que puede que no todos los títulos sean de su agrado.

Una de las obras, 'Um Defeito de Cor' (Un defecto de color), de Ana Maria Gonçalves, con 950 páginas, cuenta 'la historia de Brasil' desde el punto de vista de una mujer negra. Algunos de los libros de la lista, como 'Guerra y paz', de León Tolstói, y Don Quijote, de Miguel de Cervantes, tienen más de mil páginas. Bolsonaro apareció una vez en público con un tomo de tamaño similar, Memorias de la Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill, de más de mil páginas, pero no está claro si el expresidente lo ha leído.

¿Cuánto tardaría en reducir su condena?

El reto de salir de prisión mediante la lectura se antoja un tanto complicado para el expresidente brasileño, debido a que tendría que llevar un ritmo lector extremadamente alto. Para librarse del total de su condena (27 años) Bolsonaro debería leer aproximadamente 2.464 libros. Si fuera capaz de acabarse cada título en una semana, le llevaría 47 años terminarlos todos, las cuentas no salen.

Sin embargo, si Jair Bolsonaro comenzara a devorar los libros, podría descontar hasta 10 años de su condena si lograra mantener un ritmo de 2 libros semanales durante los próximos 9 años. Un reto con mucho simbolismo, sobre todo si el expresidente decide darle una oportunidad a Don Quijote, donde encontrará una de sus muchas frases célebres: "La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos", y que ahora él tratará de recuperar.

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