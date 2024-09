Boris Johnson confiesa que pensó en "invadir" Países Bajos para recuperar vacunas del covid-19

Fue un primer ministro polémico en Reino Unido y ahora sabemos que protagonizó más escándalos de los que se conocían. Boris Johnson cuenta que llegó a plantearse invadir Países Bajos para llevarse vacunas durante la pandemia del covid-19.

Johnson ha revelado su intención en un extracto de su libro 'Unleashed' o 'Desatado' publicado por el 'Daily Mail'. El ex líder conservador explicó cómo pensó en invadir Países Bajos a través de un ataque militar acuático tras dos meses de negociaciones "inútiles" con la Unión Europea (UE) para la liberación de cinco millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que estaban retenidas en un almacén de Leiden en Países Bajos en marzo de 2021.

El plan de Johnson era cruzar el Canal de la Mancha de forma clandestina con lanchas neumáticas, navegar por los canales holandeses hasta llegar a las vacunas "secuestradas" y retirarse con un camión articulado. Tras consultarlo con sus asesores desechó la idea, al considerar "una locura" la invasión de un aliado de la OTAN.

Según explica en su libro, el jefe adjunto del Estado Mayor de la Defensa, el teniente general Doug Chalmers, aseguró que aunque era "ciertamente factible" no sería posible llevarlo a cabo sin ser detectados por las autoridades neerlandesas. Londres "tendría que explicar por qué estaban invadiendo a un aliado de la OTAN".

Con esta operación pretendía hacerse con lo que, en palabras del propio Johnson, era legalmente de Reino Unido y que "necesitaba desesperadamente". "Quería impedir que recibiéramos las cinco millones de vacunas, pero no dieron muestras de querer utilizar las dosis de AstraZeneca”, escribió Johnson.

El ex líder conservador añadió que en ese momento la Comisión Europea había iniciado una "guerra legal" con los laboratorios británicos. Johnson alegó que la empresa no cumplía su contrato con las instituciones europeas.

Según dijo, estas quejas "no tenían sentido", ya que indica que la presidenta del grupo de trabajo sobre las vacunas en el Reino Unido, Kate Bingham, había firmado un contrato “a prueba de bombas” con AstraZeneca.

'Desatado', las memorias de Boris Johnson

Se trata de un extracto de las memorias que Boris Johnson publicará. En ellas también se adelanta que no comió tarta en su fiesta por su 56 cumpleaños en junio de 2020 durante el confinamiento. El ex líder asegura que no vio ni comió tarta y que la fiesta "nunca se nos ocurrió" que la fiesta fuera contra la normativa.

"Lo que realmente pasó ese día es que pasé un corto periodo en la Sala del Gabinete y me reuní con el ministro de Finanzas y con miembros del equipo que me dijeron 'feliz cumpleaños'", explica. "No vi ninguna tarta. No comí ninguna tarta. Si era una fiesta, fue la más pobre de la historia de las fiestas de la humanidad. Solo hablamos de la COVID. No canté. No bailé", añadió.

De forma oficial se reconoció una "breve reunión" del personal en la Sala del Gabinete para una sorpresa de cumpleaños para Johnson organizada por la que es ahora su esposa, Carrie Symonds, hoy Carrie Johnson. Se trata del primer ministro británico que recibe una condena penal por acciones durante su mandato.

