Boris Johnson mintió en el Parlamento sobre el 'Partygate'

El ex primer ministro Boris Johnson mintió en el Parlamento sobre las fiestas organizadas en Downing Street en plena pandemia de coronavirus, según determina la comisión parlamentaria, que concluye que el exlider 'tory' mintió en varias ocasiones y a sabiendas ante la Cámara de los Comunes y que tanto él como su equipo incumplieron la normativa.

El Comité de Privilegios abrió en junio de 2022 su propia investigación sobre un escándalo conocido como 'Partygate' y concluye que mintió, a pesar de la insistencia del propio Johnson en que no lo hizo.

Tras analizar las versiones que Boris Johnson dio ante la Cámara de los Comunes, a comisión, encabezada por Harriet Harman, dicta que no sólo no dijo la verdad sino que lo hizo de forma deliberada, recoge 'Europa Press'.

"Llegamos a la conclusión de que cuando le dijo a la Cámara y a este comité que se estaban cumpliendo las reglas y la orientación, su propio conocimiento era tal que deliberadamente engañó a la Cámara y a este comité", señala el informe del Comité de Privilegios de los Comunes.

Boris Johnson dimitió antes de que se publicara el informe

Johnson presentó su dimisión el pasado viernes 9 de junio y abandonó su escaño como diputado conservador. En el comunicado asegura que la comisión parlamentaria que investigaba el 'partygate' le había dejado claro en una carta que se estaba preparando para expulsarle de la Cámara de los Comunes.

"Es muy triste abandonar el Parlamento -al menos por ahora-, pero sobre todo estoy desconcertado y horrorizado por el hecho de poder ser expulsado, antidemocráticamente, por un comité presidido y dirigido por (la laborista) Harriet Harman, con un sesgo tan atroz", señaló, según recoge 'Efe'.

Volvió a insistir en que no engañó a los diputados ni mintió sobre las fiestas en Downing Street en plena pandemia de covid-19. "No mentí, y creo que el comité, en su fuero interno, lo sabe. Pero ha optado deliberadamente por ignorar la verdad, porque desde el principio su propósito no ha sido descubrir la verdad, ni comprender de manera genuina lo que estaba en mi mente cuando hablé en los Comunes", señaló en su comunicado.

El ex primer ministro también pedía la dimisión del diputado Bernard Jenkin por asistir presuntamente a una fiesta en pleno confinamiento por la pandemia de la COVID-19.