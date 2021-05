Boris Johnson se casa en secreto con su prometida Carrie Symonds

El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha casado con su prometida, Carrie Symonds, en una ceremonia en secreto. Así lo ha informado su oficina.

La pareja se ha casado en la catedral de Westminster con la presencia de amigos y familiares contagios, pero Downing Street no había confirmado la información. "Me han ordenado estrictamente que no haga comentarios", indicó un portavoz del Gobierno.

Los altos cargos de Downing Street no estaban al tanto de la boda. Incluso se habían remitido tarjetas para que los invitados reservaran la fecha del 30 de julio de 2022. Sin embargo, lo han confirmado. Se han casado cumpliendo las medidas de seguridad por el coronavirus.

La pareja intercambió votos frente a un pequeño grupo de amigos y familiares con la participación total de 30 invitados.

Tercer matrimonio

De esta forma, Johnson se convierte en el único primer ministro que se casa mientras desempeña el cargo en los últimos 200 años de política británica. Es la tercera vez que contrae matrimonio, tras Marina Wheeler y Allegra Mostyn-Owen.

Se casó por primera vez a los 23 años con Allegra Mostyn-Owen en 1987. La boda fue anulada en el año 1993, cuando se casó con su amiga de la infancia y abogada Marina Wheeler. La pareja tuvo cuatro hijos, pero se separaron en 2018 y se divorciaron en 2020.

Carrie Symonds

Carrie Symonds es hija de Matthew Symonds, uno de los fundadores del periódico 'The Independent' y de Josephine McAffee, abogada del medio. Trabajó en la campaña de Boris Johnson para su reelección y se convirtió en directora de comunicación del partido.