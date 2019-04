Decenas de bomberos trabajan en un gran incendio en Lima

Más de cuarenta dotaciones de bomberos continúan trabajando para acabar con un incendio de grandes dimensiones en Mesa Redonda, en el centro de Lima que ha comenzado a las 5.38 de la tarde (hora local) en un almacén. Además, hay 350 agentes de la Policía apoyando estas labores.

En menos de una hora el fuego ha provocado el derrumbamiento de varias cornisas y las paredes del segundo piso del inmueble, según recoge el medio local 'El Comercio'.

El incendio se ha registrado muy cerca del lugar en donde en diciembre de 2001 se produjo otro siniestro similar que se saldó con casi 300 muertos y más de 500 heridos.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha acudido a la zona del incendio para supervisar las acciones que se están llevando a cabo, según han explicado en la Agencia Peruana de Noticias, Andina. El mandatario está acompañado por la ministra de Salud, Zulema Tomás y el titular de Interior, Carlos Morán.

"El trabajo de los bomberos ha permitido confinar este incendio, pero no está controlado, sino que se ha definido su perímetro para que no se extienda", ha explicado el mandatario peruano. Por el momento no hay personas heridas ni atrapadas. Para facilitar el trabajo de los bomberos se han cerrado algunas vías.

"El que se haya producido en un viernes festivo ha evitado que se hayan producido muertes. Otros días esta zona está llena de personas. Es necesario trabajar para mejorar los niveles de seguridad; como Gobierno tenemos que continuar trabajando para controlar este tipo de acontecimientos", ha añadido.