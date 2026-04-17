Bita Hemmati, la primera mujer que podría ser ejecutada por Irán tras participar en las protestas contra el régimen

Irán ha condenado a muerte a cuatro personas por participar en la protestas contra el régimen del pasado mes de enero. Entre ellas se encuentra Bita Hemmati. Podría ser la primera mujer condenada y ejecutada por participar en las manifestaciones según informa CBS News.

Otros medios indican que Melika Azizi, otra mujer que participó en las protestas, habría sido condenada a la misma pena hace tres semanas, aunque se desconoce si se llevó a cabo la sentencia o no.

Cuatro condenados

Los otros tres condenados por las autoridades iraníes son Behrouz Zamaninejad, Kourosh Zamaninejad y Mohammadreza Majidi-Asl. El último mencionado se trata de la pareja de Bita Hemmati. Todos ellos fueron condenados por realizar acciones en nombre de Estados Unidos.

Los cuatro están acusados de usar explosivos y armas, causar lesiones a la fuerzas iraníes y lanzar objetos desde los tejados de los edificios. Como botellas, bloques de hormigón y materiales incendiarios. Se desconoce cuando salió a la luz la condena y el veredicto.

Una de las organizaciones, en concreto Abdorrahman Boroumand explicó que se cree que la propia Hemmati, fue la mujer que apareció en el vídeo emitido en la televisión estatal siendo interrogada personalmente por el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Ejecuciones de Irán

Siete personas han sido ahorcadas en relación con las protestas de enero. Según el régimen iraní, murieron 2.000 personas, las ONGs estiman que la cifra podría ser mucho mayor.

Irán ha ejecutado en 2025 al menos 1.639 personas, un 68% más que el año anterior y una cifra que supone la más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort. Solo 113 de esas ejecuciones han sido anunciadas por fuentes oficiales, una cifra que corresponde a menos del 7%, del total, frente al 9,5% en 2024 y al 15% en 2023.

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