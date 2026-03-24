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CONDENA

Bill Cosby, condenado a pagar 19 millones de dólares por drogar y violar a una mujer en 1972

El hombre de 88 años, comediante, sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado. Cosby no justificó en el juicio, lo que indicó que el jurado fallara a favor de la mujer.

Bill Cosby, condenado a un m&aacute;ximo de diez a&ntilde;os en prisi&oacute;n por abusos sexuales

Bill Cosby, condenado a un máximo de diez años en prisión por abusos sexualesEFE

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Manuel Pinardo
Publicado:

Bill Cosby, comediante de 88 años y muy querido por la comunidad afroamericana, ha sido condenado a pagar 19 millones de dólares por drogar y violar a una mujer en 1972 tras invitarla a una de sus presentaciones en Los Ángeles.

El fallo se da por la demanda presentada por Donna Motsinger, quien alegó que Cosby la drogó y violó en 1972, después de haberse conocido en un restaurante en el norte de California.

Cosby, en silencio en el juicio

En la declaración sobre el caso, la demandante, aseguró que Cosby le ofreció dentro de su limusina una copa de vino y que, acto seguido, cayó inconsciente.

El comediante no testificó en el juicio, lo que indicó para para que el jurado fallara a favor de la mujer.

Condena 54 años después

Donna Motsinger declaró ante el tribunal que tuvieron que pasar 54 años para obtener justicia. "Sé que este veredicto no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo", informó el periódico 'The New York Times'.

Bill Cosby, de 88 años, alega dificultades económicas. El comediante ya estuvo en 2018 en prisión por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand. Fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima.

El hombre enfrenta actualmente varias demandas civiles relacionadas con las acusaciones de abuso sexual.

Otra de sus condenas

Un tribunal de Santa Mónica, California, declaró culpable al cómico Bill Cosby de agredir sexualmente en 1975 a Judy Huth, una mujer que entonces tenía 16 años.

Según el jurado, Cosby provocó un contacto sexual con la joven a sabiendas de que era menor. Por eso, el juez de la Corte Suprema de Los Ángeles Craig Karlan, cifró en 500.000 dólares la indemnización por daños y perjuicios que Cosby abonó a Huth por este caso de agresión sexual que se produjo en una de las habitaciones de la conocida Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles.

"Me dijo que Bill Cosby había intentado mantener relaciones sexuales con ella y me pidió que nos fuéramos de allí inmediatamente", testificó Samuelson sobre este suceso en el que el cómico trató de meter la mano de Huth dentro de sus pantalones y la forzó para realizarle prácticas sexuales.

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