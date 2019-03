Berlusconi, sobre Ruby: "Le di dinero para que no se prostituyera"

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha reconocido que "dio dinero" a la joven Kharima 'Ruby' El Mahroug, la principal testigo del proceso interpuesto contra el mandatario por prostitución de menores y abuso de poder, para que "no se prostituyese".



El 'Cavaliere' ha sostenido que ayudó a Ruby para que tuviera también "la posibilidad de entrar en un centro estético con una amiga" y que la joven le dijo que necesitaba un láser de depilación de 60.000 euros.



Además, Berlusconi ha declarado que pidió a su contable, Giuseppe Spinelli, que le diera ese dinero a Ruby "para cualquier cosa que necesitara" para "no obligarla a ejercer la prostitución, para llevarle por camino contrario", según recoge el diario 'La Repubblica'.



El primer ministro ha hablado así a los cientos de periodistas que le esperaban a las puertas de la sede del Tribunal de Milán, donde se celebra este lunes la segunda audiencia del 'caso Mediaset', otro proceso interpuesto contra el mandatario por fraude fiscal en la compraventa de los derechos de varias películas estadounidenses.



El 'Cavaliere' ha declarado antes de entrar en el tribunal que "existe una magistratura que trabaja contra el país" ante los más de 200 seguidores que se han concentrado esta mañana en este lugar para mostrar su apoyo al 'premier'.

Berlusconi ha destacado que "en un país civilizado las escuchas no pueden ser utilizadas en un proceso porque pueden ser manipuladas", en referencia a las interceptaciones realizadas por la Fiscalía de Milán en las investigaciones sobre el 'caso Ruby' a los teléfonos de las 43 jóvenes que habrían participado en las fiestas que el mandatario celebra en sus villas.



El primer ministro ha declarado que "como hay poco hacer en el Gobierno" ha acudido al tribunal para "encontrar una ocupación" y ha subrayado que sobre él "se ha echado barro de forma increíble" porque "es un hombre rico". Sin embargo, ha añadido, esto "afecta a todo el país".

Con respecto al caso que se presenta este lunes, Berlusconi ha recordado que no hay pruebas en su contra sino "puras invenciones abstractas" y ha sostenido que "no será condenado ni siquiera en sueños". Además ha afirmado que no cree "que hará declaraciones espontáneas, a no ser que los jueces digan demasiadas cosas graves" durante la audiencia, lo que le obligaría a "intervenir".



Los jueces han comenzado la vista del 'proceso Mediaset' revocando la declaración de rebeldía proclamada en la primera audiencia, celebrada el pasado mes de febrero. El 'Cavaliere' está imputado en este proceso junto a otros nueve acusados más, entre ellos el director de Mediaset, Fedele Confalonieri, y el productor estadounidense Frank Anagrama.



Berlusconi está implicado en otros tres procesos más, el proceso 'Mediatrade' también por fraude fiscal, el proceso 'Mills' por sobornar al abogado David Mills para que declarara a su favor en otro juicio y el caso 'Ruby', por prostitución de menores y abuso de poder.