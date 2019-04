Una ballena se traga a un buzo y lo escupe vivo en una playa en Sudáfrica

Rainer Schimpf, de 51 años, estaba fotografiando un tiburón cuando, de repente, una ballena se lo tragó. "Supe al instante lo que había sucedido. Sabía que una ballena había venido y me había llevado, y yo, de manera instintiva, contuve el aliento, asumiendo que volvería a zambullirme y me escupiría en algún lugar de las profundidades del Océano Índico", asegura el señor Schimpf en The Telegraph.

El buzo se encontraba con un equipo dividido en dos grupos a unos 40 kilómetros del puerto Port Elizabeth, al este de la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Fue en ese momento cuando una ballena lo engulló y, momentos más tarde, lo escupió vivo en una playa.

Schimpf es director de la compañía Dive Expert Tours, que organiza buceos para aficionados y profesionales con el fin de observar la vida marina.

