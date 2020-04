Austria promueve una 'alianza de países inteligentes' contra el coronavirus

Austria, que abandona por completo su cuarentena por coronavirus a partir de este 1 de mayo, ha optado por mantener la distancia social y obligar a usar mascarilla en los comercios y transporte público. El país ha decretado que podrán hacerse reuniones de hasta diez personas. Además, los restaurantes y hoteles podrán reabrir a partir del 15 y del 29 de mayo, respectivamente.

El gobierno del conservador Sebastian Kurz da de este modo por vencido al coronavirus y plantea ahora proyectar su modelo a través de una 'alianza de países inteligentes' ('smarte Länder'). En un mensaje a la nación, el presidente explica que los países que han gestionado mejor esta crisis sanitaria deben unirse.

De hecho, la primera reunión de esta 'alianza de países inteligentes' ya ha tenido lugar por videoconferencia con los jefes de gobierno Australia, Scott Morrison; Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; Israel, Benjamin Netanyahu; Dinamarca, Mette Fredriksen; República Checa, Andrej Babis, y Grecia, Kyriakos Mitsotakis.

El Gobierno austriaco habría desmentido que Alemania no estuviera invitada, si bien no han explicado por qué la canciller alemana Angela Merkel no estuvo en la videoconferencia. Desde Berlín, ni confirman ni desmienten que hayan recibido dicha invitación. Singapur, por su parte, no habría participado por problemas de agenda su presidente.