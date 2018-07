Aumentan a 14 los muertos por el bombardeo contra un hospital de MSF en Yemen

El número de víctimas mortales por el ataque aéreo efectuado el lunes contra un hospital apoyado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en la localidad de Abs, en el norte de Yemen, ha ascendido a 14, tras la muerte de tres heridos, según ha informado la ONG.

"El equipo médico hizo todo lo posible para salvar a los heridos, pero estos llegaron al hospital en condiciones extremadamente críticas", ha asegurado la organización humanitaria, detallando que uno de los fallecidos era Abdul Kareem al Hakeemi, trabajador de MSF.

Al menos 24 heridos "han sido trasladados a diferentes centros médicos de la zona y los equipos de la organización están tratando de hacer un seguimiento de su estado", ha apuntado. MSF ha reprochado que "en el momento del ataque aéreo el hospital estaba repleto de pacientes recuperándose de intervenciones quirúrgicas, mujeres en la maternidad y recién nacidos y niños en el área de pediatría".

"Con el cierre de este hospital que servía a toda la región, la comunidad se ha visto ahora privada de servicios médicos esenciales justo en el momento en el que el acceso a estos es una cuestión vital", ha lamentado Juan Prieto, coordinador general de MSF en Yemen.

Se trata del cuarto bombardeo en un año contra un centro sanitario apoyado por MSF en Yemen, a pesar de las "promesas" de las partes en conflicto de que "algo así no volverá a suceder", ha señalado Teresa Sancristóval, responsable de la Unidad de Emergencias de MSF.

"No queremos palabras de cortesía ni promesas excesivas que no llevan a ningún lado. Necesitamos pruebas de esas intenciones, así como el compromiso de que no habrá más ataques aéreos a instalaciones médicas, personal sanitario y pacientes", ha reclamado Sancristóval.

MSF asegura que "había compartido las coordenadas y la información relacionada con todas sus instalaciones en Yemen con todas las partes en conflicto", por lo que ha anunciado que llevará a cabo su propia investigación sobre los hechos.

"Si los protocolos militares actuales están llevando a 'errores' entonces esos protocolos tienen que modificarse porque están destruyendo hospitales plenamente operativos y acabando con el personal y los pacientes", ha añadido Sancristóval.

Este bombardeo se enmarca en la actual escalada de violencia en Yemen. De hecho, "en las últimas semanas el hospital había registrado un incremento de pacientes heridos, la mayoría eran víctimas de combates recientes y de la campaña de ataques aéreos en la zona".