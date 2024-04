Ataque Irán - Israel, última hora en directo: Israel responde y ataca Irán

Se esperaba y ha llegado: Israel ha atacado Irán. Esta madrugada, fuentes estadounidenses alegaron que Israel lanzó varios misiles contra Irán, concretamente en una de las ciudades más importantes del país, Isfahán. Un ataque que había llegado en modo de respuesta por el ataque sufrido el pasado sábado.

Concretamente el ataque sucedió pasadas las 3:00 horas de la mañana y la zona es donde se encuentra el instituto tecnológico nuclear iraní, una base aérea de ese país. Esta ciudad tiene casi dos millones de habitantes y es la tercera ciudad más poblada del país. Se encuentra a 400 kilómetros de Teherán. Las instalaciones nucleares atacadas se encuentran "completamente seguras" según han informado fuentes del país. Televisiones estatales informan que se oyeron "fuertes explosiones" en Isfaham y que se atribuyeron al derribo de drones por parte de la defensa aérea del país. Medios iraníes también han informado del sonido de explosiones en Tabriz, una ciudad del oeste del país.

Finalmente, Irán ha confirmado que sí que derribaron algunos drones y que ese era el sonido de las "fuertes explosiones" que se escuchaban en la provincia.

Ha sido un alto funcionario de Estados Unidos quien ha confirmado que ha sido Israel quien ha lanzado esta madrugada el ataque protagonizado por varios drones contra Irán. Las autoridades iraníes de aviación suspendieron temporalmente el tráfico aéreo en al menos tres ciudades del país (entre ellas Teherán y su aeropuerto internacional). El Consejo Supremo de Seguridad de Irán ha convocado, además, una reunión de urgencia. Este ataque también tiene consecuencias económicas: se han disparado los precios de la energía y del barril de petróleo.

Irán niega que haya habido un ataque

Por el momento, no hay confirmación oficial de este ataque. Solamente se conoce lo que un funcionario estadounidense informó al ABC sobre el impacto de misiles en Irán por parte de Israel. Sin embargo, el portavoz del Centro Nacional del Ciberespacio de Irán, Hossein Dalirian, ha declarado mediante redes sociales que no ha habido ningún ataque con misiles: "no ha habido ningún ataque aéreo desde fuera de las fronteras hacia Isfahan u otras partes del país". Añade que "Israel solo había hecho un intento fallido y humillante de volar cuadricópteros (drones) y éstos han sido derribados".

El ataque que se habría producido en nombre de Israel a modo de respuesta por la ofensiva iraní del pasado sábado, aún tiene muchos interrogantes. De hecho, la autoridades militares iraníes indicaron este viernes que los sistemas de defensa "dispararon a objetos sospechosos" (drones) que no han provocado daños y que era ese el sonido de "las fuertes explosiones" en la ciudad de Isfahán.

La agencia Fars ha indicado que se trata de "tres explosiones" cerca de la base aérea de Shekari, al norte de Isfahán. La Agencia Espacial de Irán, más concretamente su portavoz, Hoseein Dalirian, alega que "no hay reportes de un ataque con misiles por ahora". El jefe de prensa de la embajada de Irán en España señala que no confirma que haya sucedido este ataque.

Amenaza de Irán a Israel

Ahora los interrogantes giran en torno a cuál sería la respuesta de Irán en el caso de que llevase a cabo una. Según las diversas amenazas que se han intercambiado ambos países durante toda la semana, "en segundos" y "con armas no usadas hasta ahora". "Los sionistas deben saber que esta vez no tendrán 12 días y la respuesta que recibirán no será en horas o en días, se dará en segundos", aseguró en una entrevista el viceministro de Exteriores iraní hace unos días sobre un posible ataque de Israel a Irán El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Abolfazl Amouei, afirmó, además que el ataque del pasado sábado no se llevó cabo con "un poder significativo" y que están listos para usar armas nuevas Además, la advertencia de Irán va mucho más allá y también señala a Occidente: "Reiteramos a algunos de los jefes de Estado de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que dejen de apoyar al régimen (Israel) moribundo, malvado, ilegal, terrorista y asesino de niños", señala el brigada general de las Fuerzas Armadas de Irán y amenaza con que si "se cruzan los límites, les cortaremos las piernas".

A pesar de ello, ahora, el ejército de Irán declara que "gracias a nuestra vigilancia, se disparó a objetos voladores". El comandante jede del Ejército, Abdul Rahim Musavi, ha señalado a la agencia iraní Defa Press que la respuesta de Irán "ya se ha visto", dando a entender que no responderán a esta operación con drones.

Horas antes del ataque de Israel a Irán

Antes de que esta madrugada se lanzasen los drones contra territorio iraní, una delegación de Israel se reunía con Washington, con sus aliados de EE.UU con el objetivo de tratar de dar una respuesta al ataque de Irán. Se filtró a la prensa que Estados Unidos habría aceptado el plan de invadir Rafah a cambio de que Israel no atacase Irán, evitando de esta forma, que se extendiese la guerra en la zona.