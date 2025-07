Vídeo | De Chile a Japón: así se vive la alerta por el tsunami en el mundo tras el terremoto de Kamchatka

En Chile no pierden de vista el mar. El país declaró la alerta roja y la evacuación en distintos puntos de la costa. No obstante, el pasado miércoles, canceló la alerta de tsunami para la región de Antártida y la rebajaron a nivel de precaución en la Isla de Pascua y de San Félix. No obstante, ha mantenido en la costa central y septentrional, donde la evacuación ha afectado a 1'5 millones de personas, según 'Efe'.

Por su parte, las imágenes se pueden apreciar como ese terremoto de 8'8 sacudió la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, en la costa del Pacífico. A pesar del temor, no se han registrado víctimas.

Otro de los lugares en los que ha pillado de cerca el terremoto ha sido Japón. Allí, se ordenó la evacuación preventiva de casi 2 millones de personas, incluidos los trabajadores de la central de Fukushima.