Una mujer revela cómo fue 'morir' durante 17 minutos: "Todo se volvió negro y no había nada"

Hay relatos que son asombrosos. Es el caso de Victoria Thomas quien 'falleció' y volvió en sí después de una parada cardiaca que duró 17 minutos. Según ha contado la protagonista de esta historia recientemente en 'The Mirror', la mujer se encontraba en mitad de un entrenamiento de alta intensidad cuando su corazón dejó de latir.

Este episodio ocurrió hace seis años, cuando Victoria tenía 35 años. En aquel momento, la mujer recuerda decirle a su amiga que no tenía ni fuerzas ni energía. Se sentía mareada, cuando se desmayó, cayó al suelo y entró en parada cardiaca. Fue entonces cuando llegó una ambulancia para intervenir a la contable que procediendo a la reanimación cardiopulmonar.

"Cuando ocurrió, todo se volvió negro y no había nada, luego me di cuenta de que estaba mirando mi cuerpo desde arriba", relató. En su narrativa, ella contó que sentía que "estaba flotando cerca del techo y me veía a mí misma en el suelo del gimnasio". "Lo primero que pensé fue que mis piernas parecían muy gordas. Y cuando vi una foto mía tomada solo unos minutos antes de desmayarme, pude ver que mis piernas estaban realmente hinchadas", detalló.

Victoria contó que no veía "ninguna luz" ni sintió paz, solo se observaba a ella misma y veía algunas "máquinas amarillas a mi alrededor". Finalmente, el corazón de Victoria volvió a latir tras 17 minutos de parada.

"Nunca se rindieron conmigo. Los minutos pasaban, pero se negaban a dejar de intentarlo. Era muy joven, estaba en forma y sana, y todo sucedió de forma totalmente inesperada", expresó.

Tras la parada cardíaca, Victoria fue trasladada al Hospital Real de Brístol y pasó hasta tres días en coma. Según detalla 'The Mirror', a Victoria le prosiguieron otras paradas cardíacas en los meses posteriores, pero la consiguieron salvar.

Un embarazo y su diagnóstico: la enfermedad de Danon

En febrero de 2021, la mujer se quedó embarazada, y aunque lo recuerda como algo "maravilloso", empezó a "sufrir paros cardiacos con frecuencia, aunque el marcapasos se activaba". En la semana 24 de embarazo cuando los médicos dieron con la clave: la diagnosticaron de enfermedad de Danon, que se caracteriza por miocardiopatía, debilitamiento de los músculos esqueléticos y discapacidad intelectual. Según Orphanet, la muerte o necesidad de trasplante se produce entre los 19 y 21 años en hombres y entre los 34 y 38 años en mujeres.

Victoria es la primera persona de su familia con este diagnóstico. "Los médicos querían que Tommy (su hijo) naciera con solo 24 semanas, pero los convencí de que me dejaran esperar unas semanas más. Si hubiera nacido a las 24 semanas, quizá no habría sobrevivido”, asegura. No obstante, le practicaron una cesárea de emergencia en la semana 30 de embarazo, ya que Victoria no podía respirar bien por el "líquido acumulado en su cuerpo".

Cuando su hijo Tommy llevaba seis meses de vida, su madre se quedaba sin aliento, cuando los médicos le dijeron que su corazón funcionaba al 11% y que le daban dos meses de esperanza de vida. Afortunadamente, encontraron un corazón apto y funcional y Victoria recibió el trasplante en el Hospital Reina Isabel de Birmingham.

Tras este episodio, Victoria ha recuperado su faceta deportista y tiene previsto competir en voleibol en los 'World Transplant Games' en Alemania el mes que viene.

