Así viven los transportistas la falta de gasolina en Francia: "Estoy bastante desanimado con esto"

Desde hace varios días, Francia vive sumergida en un auténtico cisma social, con las gasolineras al límite, y la población exigiendo mejoras en su calidad de vida. El segundo asunto sigue siendo una prioridad para Emmanuel Macron, quien, tras las elecciones legislativas del pasado mes de junio, trata de negociar a izquierda y a derecha para lograr apoyos parlamentarios que le aseguren una segunda mitad de mandato algo más ligera de lo que espera.

No obstante, la crisis de los carburantes vuelve a causarle serios problemas. Son muchas las personas que optan por utilizar el transporte público ante la imposibilidad de repostar sus vehículos, y, quienes lo hacen, tienen que aguantar colas kilométricas, a expensas incluso de que se acabe el combustible y no puedan abastecerse. Por ello, obtenemos un testimonio de primera mano que nos sirve para poner voz y rostro a lo que ocurre en Francia.

Manu Sánchez ha entrevistado en directo en Antena 3 Noticias a Nacho, un conductor español que lleva nueve años como chófer en París. En alusión a las colas kilométricas que hay para repostar, indica que " hay colas de casi una hora en una gasolinera" y que "tienes que pensar si lo vas a hacer pro la mañana, pro la noche, por la madrugada", para poder compensar la gran pérdida de tiempo que le supone estar horas parado, y sin saber si podrá recargar el depósito.

Desanimado, y teniendo que dejar a algunos clientes

Uno de los problemas con los que Nacho se está topando es con la imposibilidad de recoger a todos los clientes que tiene en mente, puesto que la falta de gasolina no se lo permite, por lo que a veces tiene que llamarles y decirles: "No sé si voy a poder ir a buscaros porque no tengo gasolina". Incluso hay personas que no pueden ir por su propia cuenta a trabajar, por lo que necesitan la ayuda de los chóferes: "Hay clientes que me han llamado que no pueden ir a su trabajo".

Sobre los recorridos que hace habitualmente, Nacho nos indica que hace aproximadamente entre 400 y 500 kilómetros al día: "El 95% son españoles, viene a visitar Disney y viene de turismo". Lamenta, no obstante, que la mayoría de los turistas se encuentre ahora con estos problemas, tras mucho tiempo planeando sus viajes: "Gente que ha sufrido la pandemia, no pudo venir, y ahora a lo mejor no podemos ir a buscarlos". Sobre cómo se siente él, no oculta sus emociones: "Estoy bastante desanimado con esto". Asegura que lo peor de todo es "no ver la luz": "No sabemos nada". Pese a ello, Nacho trata de buscar las mejores circunstancias posibles para que el camino se le haga más fácil.