Muere el trabajador que quedó atrapado tras el derrumbe de la Torre dei Conti, en Roma

Octav Stroici ingresó muy grave en el hospital, donde finalmente falleció.

Publicado:

Este lunes, el derrumbe parcial de la Torre dei Conti, un edificio medieval situado en el centro de Roma, sorprendía a locales y turistas. La última hora que se ha conocido es la del fallecimiento del trabajador que quedó atrapado tras haber sido trasladado al hospital. Pasó 11 horas bajo los escombros. Se trata de Octav Stroici, rumano de 66 años.

Fue rescatado con vida a las 22:36 horas, y se le practicó reanimación en varias ocasiones e ingresó vivo en la unidad de cuidados intensivos del hospital Umberto I donde finalmente falleció. "Mis pensamientos están con la víctima y su familia, sus compañeros y todos sus seres queridos", dijo el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

La primera ministra Giorgia Meloni también expresó en redes sociales sus condolencias: "Acompañamos en el sentimiento a su familia y a sus compañeros en este momento de indescriptible sufrimiento". El trabajador fue rescatado después de once horas de delicadas operaciones ante el riesgo de un nuevo derrumbe de la torre, donde se estaban llevando a cabo tareas de restauración.

El primero de los derrumbes que se produjo alrededor de las 11:20 hora local y dejó a cinco obreros atrapados, de los que cuatro fueron rescatados rápidamente por los bomberos, mientras que Stroici quedó sepultado bajo los escombros. Durante las labores de rescate, aproximadamente una hora y media después del primer incidente, se produjo un segundo derrumbe que complicó los trabajos, aunque ningún bombero resultó herido.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

