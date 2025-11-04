Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bélgica cierra su espacio aéreo por drones: Bruselas-Zaventem suspende todos los vuelos

La presencia de varios drones obliga a detener despegues y aterrizajes en Bruselas; los desvíos a Lieja tampoco prosperan tras detectarse aparatos en sus alrededores. Las autoridades investigan y piden paciencia a los viajeros.

Aeropuerto de Bruselas-Zaventem

El aeropuerto de Bruselas-Zaventem suspendió anoche toda su actividad tras detectarse varios drones sobrevolando la zona operativa. “Por motivos de seguridad, hemos decidido suspender el tráfico aéreo en las inmediaciones del aeropuerto de Zaventem”, informó Kurt Verwilligen, portavoz de Skeyes, la compañía que gestiona el control aéreo en Bélgica. La medida implica paralización total de salidas y llegadas, a la espera de garantías para retomar las operaciones.

Por ahora se desconoce el número exacto de drones avistados, según el diario neerlandés HLN. El aeropuerto ha indicado que “está investigando el asunto”, sin precisar la procedencia de los aparatos ni el posible responsable. La prioridad, recalcan, es proteger la seguridad de pasajeros, tripulaciones y personal de tierra.

En un primer momento, varias aeronaves fueron redirigidas al aeropuerto de Lieja, pero allí también se detectaron drones en las proximidades, lo que impidió absorber los desvíos. “Todo el espacio aéreo belga está cerrado”, afirmó Christian Delcourt, portavoz del aeropuerto de Lieja, citado por RTBF. La decisión elevó el incidente a alcance nacional, con afectación a vuelos comerciales y de carga.

Impacto para los viajeros

Las compañías aéreas recomiendan no acudir al aeropuerto hasta recibir confirmación de la reanudación de operaciones y consultar directamente con cada aerolínea para cambios o reembolsos. Skeyes trabaja con policía y autoridades de aviación civil para localizar los dispositivos y asegurar el perímetro aéreo. La reapertura se producirá cuando la zona esté libre de riesgos y el control aéreo recupere la normalidad.

