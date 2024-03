Así han gestionado las enfermedades de sus miembros otras casas reales: el ejemplo de Mette-Marit de Noruega

La Familia Real británica atraviesa sus horas más bajas y se enfrenta a una crisis de imagen casi sin precedentes.

Dos meses después de su intervención abdominal, Kate Middleton dio un paso al frente este domingo y reapareció públicamente con una imagen en redes sociales en la que aparecía con los Príncipes de Gales, con motivo del Día de la Madre en Reino Unido.

Sin embargo, esta fotografía logró el efecto contrario, surgiendo cientos de comentarios acerca de que la imagen no sería actual y estaría retocada con Photoshop, lo que hizo aumentar las especulaciones sobre Kate tras su intervención el pasado 17 de enero.

Este lunes, la propia Kate Middleton entonó el 'mea culpa' y emitió un comunicado para reconocer que fue ella misma quien retocó la instantánea.

Aunque la familia trató de restar importancia a los retoques -que los expertos creen que pudieron realizarse con programas de edición o desde el propio móvil- subrayando la informalidad de la imagen, para los críticos este episodio socava la credibilidad de sus mensajes al público.

Esto es particularmente relevante cuando continúan las conjeturas sobre la naturaleza de la dolencia de Catalina, de la que palacio no dio detalles más que asegurar que no es cáncer y señalar que la princesa no asumirá compromisos hasta al menos después de Semana Santa.

¿Cómo han actuado otras casas reales?

Mientras, muchos comparan el hermetismo de la casa real británica con otras casas reales que han sido mucho más transparentes con casos similares.

Como por ejemplo Mette-Marit de Noruega. Cada vez que su fibrosis pulmonar, detectada en 2018, le obliga a ausentarse, la Casa Real Noruega lo comunica sin problema.

Ocurre algo similar con Charlène de Mónaco. Ha sido operada tres veces por una infección de oídos y se encuentra recluida durante meses en una clínica en Suiza. Ayer, por el 67 cumpleaños de su marido, decidió celebrarlo en público.

Catalina de Orange, Victoria de Suecia o María de Dinamarca también han hecho públicos sus problemas de ansiedad.

Diferencias entre Kate y Carlos lll

La enfermedad del rey Carlos ha sido gestionada de forma muy diferente por la Casa Real Británica.

A principios de febrero se hizo público que el rey sufre cáncer. El tipo de cáncer no ha sido revelado, aunque según los medios británicos, no es cáncer de próstata, pese a que fue descubierto durante el reciente tratamiento de próstata por el que fue intervenido.

El rey hizo público su tratamiento con el objetivo de animar a más hombres a hacerse controles rutinarios. Se dijo que estaba encantado de haber creado conciencia sobre el tema.

Tampoco se ha especificado cuál es su pronóstico, pero según un comunicado de palacio, el rey ha iniciado este lunes "tratamientos regulares".

Carlos III, a sus 75 años, continua con su papel constitucional de jefe de Estado, aunque ha pospuesto sus compromisos públicos, siguiendo los consejos de sus médicos.

