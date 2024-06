Lanzan un vídeo musical de un tema de John Lennon con imágenes inéditas del músico

Este jueves se estrenó la nueva versión de la canción 'Aisumasen (I'm Sorry)' de John Lennon. Para el vídeo, se han utilizado imágenes inéditas caseras, grabadas por el propio autor en su residencia de Nueva York junto a su pareja Yoko Ono. Las imágenes fueron captadas hace 51 años, en el momento en el que la pareja se mudó a su nuevo apartamento -al que se dirigía John el día de su muerte-, y muestran el lado más personal de ambos.

La canción, perteneciente al álbum 'Mind Games', se pudo escuchar en 1973, en la misma época en la que la rutina de la pareja fue captada por la cámara. Este nuevo vídeo ha sido lanzado para acompañar a la que sería la mezcla definitiva de la canción, ahora que se está preparando un disco recopilatorio de los grandes éxitos del artista, que tiene programado su lanzamiento para el día 12 de julio.

'You Are Here'

Hace poco también pudimos revivir otro tema del músico de Los Beatles. Se trata de 'You Are Here', y también formará parte del álbum recopilatorio. Algo que sus fans y fieles seguidores esperan con incertidumbre y que recogerá los temas más sonados del artista.

Yoko Ono y John Lennon

La icónica pareja promovía la paz mundial y rápidamente acapararon las miradas de todo el mundo. Se conocieron en una exposición de arte cuando ambos estaban casados. Y desde noviembre de 1966, Yoko Ono se convirtió en la segunda esposa del músico.

Los Beatles marcaron una época de cambios políticos y sociales acompasadas a sus canciones. Sin embargo, muchos fanáticos culparon a Yoko Ono de originar problemas en la banda y de propiciar su ruptura. Finalmente, la pareja, a pesar de un parón en los 70, permanecieron juntos hasta que Lennon fue asesinado por un fanático en 1980.

¿Los nuevos Beatles?

Hace tan solo unos meses tuvimos una sorprendente colaboración que incluso nos llevó a preguntarnos si era posible ver 'The Beatles 2.0'. Sean Ono Lennon y James McCartney, los hijos de los dos famosos integrantes del grupo británico, se unieron para sacar juntos una canción llamada 'Primrose Hill', para hacer honor a esa zona del norte de Londres. James McCartney, hijo de Paul y Linda McCartney, y Sean Ono Lennon, fruto del matrimonio de John Lennon y Yoko Ono escribieron conjuntamente una canción acústica e la que se buscaba reflejar el poder de las vistas panorámicas que se ofrecía de la capital británica desde Primrose Hill.

Paul McCartney se pronunció sobre este hecho y ofreció todo su apoyo a la canción, compartiéndola en sus cuentas personales de redes sociales. Además, el músico también quiso enviar su cariño al hijo de su antiguo compañero Sean Ono Lennon, de 48 años.

Esta colaboración de los hijos de los famosos componentes de la banda británica formada en los 60 no es la primera incursión que realizan en el mundo de la música. Anteriormente ya habían realizado algunos proyectos en solitario. Este tema conjunto es el segundo lanzamiento de James McCartney este año, después de regresar con 'Beautiful' en febrero, primer lanzamiento que realizaba desde 2016. Por su parte Sean Ono Lennon ha publicado bastantes discos en solitario.

Muerte de John Lennon

El reconocido músico de Los Beatles fue asesinado por Mark David Chapman, un seguidor que le propició cinco disparos que acabaron con su vida. El día de su muerte, Lennon había firmado un disco para Mark, tras haber atendido a varios fans. Después, cuando el músico se iba a su casa, Mark estaba esperándole con un arma. El 8 de diciembre de 1980 John Lennon murió asesinado por un fan. No se celebró ningún funeral. El cuerpo del cantante fue incinerado y las cenizas las esparciría su mujer, Yoko Ono, por Central Park.

