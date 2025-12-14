Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ATAQUE ISRAELÍ

Asesinan a un oficial de seguridad de Hamás en un ataque con dron israelí

Desde el inicio de la ofensiva israelí en 2023 han muerto 70.600 palestinos, y más de 171.095 han resultado heridos.

Palestinos desplazados internos evacúan una zona atacada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de GazaEFE

Marta Alarcón García
Publicado:

Ahmad Zamzam, un oficial del aparato de seguridad interna de Hamás de 49 años, ha sido asesinado a tiros este domingo en el campamento de refugiados de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, según ha informado el Ministerio del Interior del Gobierno islamista.

Según han detallado en el comunicado: "Los servicios de seguridad arrestaron a un sospechoso y se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente", sin precisar por el momento la autoría el ataque. El cuerpo de Zamzam fue trasladado al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, según fuentes médicas del centro sanitario.

Muere Raed Saad con otro ataque de dron israelí

El suceso ha tenido lugar un día después de que un ataque con dron israelí matara en la ciudad de Gaza a Raed Saad, un veterano comandante de Hamás y jefe de la producción de armas de su ala militar, junto a otras cuatro personas. El Ejército israelí bombardeó el vehículo en el que se encontraba Saad, a la altura del cruce de Nablus, en la carretera de Rashid, que reconoce la Franja del norte a sur paralela a la costa.

La muerte de Saad, ha sido confirmada este domingo por el alto dirigente y principal negociador de Hamás, Jalil al Haya, durante un discurso por el 38º aniversario del movimiento, aunque el Ejército de Israel ya había confirmado este sábado la muerte de Saad, al que denominó como "jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamás".

"Saad era uno de los últimos altos miembros veteranos en la Franja de Gaza. Mantuvo una serie de altos cargos y era asociado a Marwan Issa, vicejefe del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam)", según ha detallado el comunicado castrense.

Ambos episodios se han producido pese al alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre. Según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, desde entonces al menos 386 palestinos han muerto en la Franja, entre ellos milicianos y, mayoritariamente, civiles, incluidos más de 60 niños, muchos de los cuales habrían cruzado la llamada "línea amarilla". Una demarcación a la que se replegaron las tropas israelíes y tras la cual más del 50% del territorio continúa bajo su control.

Más de 70.600 palestinos han muerto

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, 70.600 palestinos han muerto y más de 171.095 han resultado heridos, según Sanidad, cifras que organizaciones no gubernamentales y relatores internacionales califican en el marco de una ofensiva de carácter genocida.

