Apuñala a una mujer en un baño de un centro comercial porque se lo ordenaron las "voces de su cabeza"

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado y son muchas las personas que comienzan a realizar sus compras navideñas en sus tiendas favoritas. Para miles de familias en Estados Unidos, Macy's sigue siendo una de las preferidas para encontrar ropa, accesorios o artículos para el hogar. Sin embargo, esa tienda ha sido el escenario de un intento de asesinato.

Una mujer de 38 años de Jurupa Valley, California, se encontraba en el interior de uno de los baños de los grandes almacenes Macy's, situados en Herald Square, cuando una mujer le asestó múltiples puñaladas en la espalda y en el brazo. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas mientras la víctima cambiaba el pañal a su hija de 10 meses.

Tras las múltiples puñaladas, la bebé cayó del cambiador, pero no sufrió ningún daño y su madre tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Bellevue en condición estable.

La detenida tenía enfermedades mentales: aseguró que unas voces le decían que tenía que matar a alguien

Por estos hechos, los agentes arrestaron a una mujer como presunta autora del intento de asesinato. Como pudo confirmar la Policía, la detenida es Kerri Aherne: una mujer de 43 años que estaba ingresada en el hospital psiquiátrico de Manhattan por enfermedades mentales.

Los fiscales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan detallaron que Aherne fue dada de alta la misma mañana en la que intentó asesinar a la mujer de 38 años. Durante la audiencia, el asistente del fiscal de Manhattan, Paul Barker, aseguró que Kerri Aherne "compró un cuchillo en Macy's y buscó a alguien para matar porque las voces en su cabeza le decían que tenía que matar a alguien o, de lo contrario, la matarían".

Supuestamente, Aherne pudo comprar ese cuchillo por 150 dólares, los cuales recibió de un trabajador social antes de dejar el centro donde estaba interna.

Tras comprar el cuchillo, los fiscales señalaron que Aherne ingresó al baño del séptimo piso de Macy's donde apuñaló a la víctima. La mujer herida, identificada por la NYPD como empleada del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, sufrió "múltiples heridas de arma blanca en la espalda y una laceración en el brazo izquierdo".

Durante su declaración, Aherne recordaba que la víctima "estaba cubierta de sangre" y cómo "otras personas ayudaron a la víctima". Asimismo, cuando los agentes le detuvieron, Kerri dijo sentir "gran alivio" porque le "da miedo el hospital" psiquiátrico donde estuvo un año.

Kerri Aherne estaba hospitalizada por amenazar de muerte a la senadora Elizabeth Warren

Los registros judiciales mostraron que Aherne fue detenida en Massachusetts en 2018 para realizar amenazas en línea, incluidas publicaciones sobre matar a la senadora Elizabeth Warren y "conseguir un arma" para dispararle.

En su momento, la policía registró su casa y no encontró armas.

