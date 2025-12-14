Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

ATENTADO TERRORISTA

Aimar Bayón, testigo del tiroteo en Sídney: "Han estado sonando las balas durante 15 minutos seguidos"

Varios testigos españoles que se encontraban en el lugar de los hechos han relatado cómo han vivido el angustioso momento.

Testigo español

Aimar Bayón, testigo del tiroteo en Sídney: "Han estado sonando las balas durante 15 minutos seguidos" | Antena3.com

Publicidad

Marta Alarcón García
Actualizado:
Publicado:

Este domingo ha tenido lugar un ataque terrorista contra la comunidad judía en Sídney. Las autoridades australianas han confirmado la muerte de al menos 12 personas en la playa de Bondi Beach, tras un tiroteo por tres individuos, en una celebración judía en un parque próximo a la playa.

El gobierno local ha calificado este suceso como "un ataque terrorista" dirigido contra la comunidad judía, y ha sido considerado como el peor tiroteo de Australia de las últimas tres décadas.

Tras lo sucedido, Antena 3 Noticias ha entrevistado a varios españoles que se encontraban próximos al lugar de los hechos, quien han relatado cómo han vivido este angustioso momento. Por un lado, Aimar Bayón, ha confesado que: "Se escuchaban muchos disparos a la vez, no era uno y después otro, sino muchos a la vez, y han estado sonando las balas durante 15 minutos seguidos. Yo me he subido a una colina, y ahí me he podido resguardar en la casa de unos australianos".

Otra joven española que ha sido testigo del tiroteo desde el interior de una vivienda ha reconocido que desde las ventanas "se veía a todo el mundo corriendo". La española ha confesado que han escuchado "50 tiros en 5 minutos" y han visto a la Policía con pistolas y un montón de ambulancias.

"Al principio parecían fuegos artificiales"

"La gente iba desesperada, se les caía el bolso y seguían para adelante, todo el mundo iba con miedo. Al principio parecía una película, parecían fuegos artificiales. Nunca te imaginas que vas a pasar por una situación así. Nos alucinaba la gente que había, la Policía corriendo, e incluso derrapando", ha relatado ante los micrófonos de Antena 3 Noticias otro testigo.

Un héroe anónimo salvó vidas

En medio del caos y del terror, un héroe, identificado como Ahmed el Ahmed, un frutero de 43 años, entraba en acción plantándole cara a uno de los atacantes apareciendo por su espalda y desarmándolo, consiguiendo evitar una cifra mayor de víctimas.

El primer ministro australiano lamenta los hechos

Tras lo ocurrido, el primer ministro asturiano, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado lamentando las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegando del momento del ataque.

"Mis condolencias están con cada persona afectada", Albanese ha afirmado que el atentado "ha golpeado el corazón de nuestra nación" y lo ha calificado como "un acto de terrorismo y antisemitismo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

Mundo

Testigo español

Aimar Bayón, testigo del tiroteo en Sídney: "Han estado sonando las balas durante 15 minutos seguidos"

Héroe anónimo

El momento en el que un hombre ha evitado que hubiera más muertos durante el tiroteo en Bondi Beach, en Sídney

Imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski

Zelenski se reúne en Berlín para avanzar en negociaciones de paz con EE.UU y Rusia rechaza su propuesta

Palestinos desplazados internos evacúan una zona atacada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza
ATAQUE ISRAELÍ

Asesinan a un oficial de seguridad de Hamás en un ataque con dron israelí

Médicos en el pasillo de un hospital
SEPSIS MORTAL

Una joven madre de dos hijos casi muere por sepsis mortal, tras confundirla con una gripe invernal

Imagen de la fachada de la tienda Macy's decorada del Día de Acción de Gracias
EEUU

Apuñala a una mujer en un baño de un centro comercial porque se lo ordenaron las "voces de su cabeza"

Kerri Aherner, que acababa de recibir el alta en un centro psiquiátrico, apuñaló a una mujer de 38 años en la espalda y en el brazo.

Ataque terrorista contra la comunidad judía: al menos 11 muertos y varios heridos en un tiroteo en Bondi Beach, Sydney
Tiroteo Australia

Ataque terrorista contra la comunidad judía: al menos 11 muertos y varios heridos en un tiroteo en Bondi Beach, Sydney

Las autoridades policiales están trabajando en el lugar de los hechos mientras aseguran que uno de los autores ha sido abatido y otro se encuentra detenido.

Imagen de archivo de Brielle 'Brie' Bird

Muere Brie Bird, la menor de 9 años que visibilizaba su lucha contra un neuroblastoma

Imagen de archivo de la Universidad de Brown.

Al menos dos muertos y siete heridos críticos en un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown: detenido un supuesto implicado

Imagen del activista bielorruso, Ales Biliastski, premio Nobel de la Paz

Bielorrusia libera a 123 presos después de que Estados Unidos retire las sanciones a la potasa

Publicidad