Muere Brie Bird, la menor de 9 años que visibilizaba su lucha contra un neuroblastoma

Brielle 'Brie' Bird, una menor que se volvió viral en redes sociales tras visibilizar el neuroblastoma que sufría, ha fallecido a los 9 años de edad como consecuencia de la enfermedad que padecía. Su historia conmovió a miles de personas en redes, donde consiguió más de un millón de seguidores en su cuenta.

"¡Eres el milagro! Tu propósito en la tierra se cumplió, y fue el privilegio más sagrado escoltarte a casa. Trajiste gente a Cristo, le mostraste al mundo que Dios es bueno, y tu luz brilló en todos los rincones de la tierra. ¡Te amamos por la eternidad!", ha informado la familia.

Asimismo añadieron en el mensaje que "nunca dejarán" de compartir su historia. "Por favor, venid a visitarnos a menudo. La puerta de su dormitorio siempre está abierta y dejaremos encendida la luz de la sala de juegos", añadieron.

"¡Lo hiciste Brielle, lo hiciste todo con gracia! Solo puedo imaginar la increíble reunión, y estoy tan celosa; pero sé que corriste directamente a Jesús. Gracias por ser una inspiración para muchos", concluyen.

Neuroblastoma en etapa 4

La menor fue diagnosticada con un neuroblastoma en etapa 4 en el año 2020. Los médicos le encontraron un tumor de ocho centímetros en el abdomen, además del cáncer que se había extendido a otras partes de su espalda.

Dos años después, la familia celebró que la pequeña estaba libre de cáncer, aunque el neuroblastoma se reprodujo de nuevo en enero de 2024. Un año y medio después ingresó en un hospital. Su madre escribió un texto entonces en redes sociales que recordaba que pidió a Brie no ir al hospital a recibir tratamiento debido a su dolor constante.

Qué es un neuroblastoma

El neuroblastoma es un tipo de cáncer infantil que se origina en células nerviosas inmaduras llamadas neuroblastos que habitualmente comienza en las glándulas suprarrenales, aunque puede aparecer en otras zonas con tejido nervioso como el cuello, el tórax o el abdomen. Suele afectar a bebés y niños pequeños, frecuentemente antes de los 5 años, y puede extenderse a otras partes del cuerpo como huesos o pulmones.

Los síntomas varían según la ubicación del tumor, incluyendo un bulto abdominal, dolor de huesos, fiebre o problemas para caminar.

