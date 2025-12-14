La posible victoria del ultraderechista Kast deja un futuro incierto en Chile

Los chilenos han vuelto a las urnas para elegir al nuevo presidente en una segunda vuelta que enfrenta a candidatos totalmente opuestos. La candidata de la izquierda, Jeannette Jara, y el postulante de la ultraderecha, José Antonio Kast, compiten por ser el sucesor del actual presidente de izquierda, Gabriel Boric.

Todos los candidatos a la presidencia de Chile ya han votado en sus respectivas comunas de origen, en una jornada que transcurre con total normalidad y en la que el Gobierno aseguró que el traspaso de mando "será tranquilo y republicano". El más madrugador fue el ultraderechista José Antonio Kast, el favorito en todas las encuestas y quien prometió "gobernar para todos" si sale elegido este domingo.

Tal y como ha indicado Kast tras depositar su voto en la comuna rural de Paine, si el Partido Republicano saliese electo, se preocuparán por "dejar claro que son un equipo a disposición de todos los chilenos". Asimismo, ha asegurado que se dejará la vida en "reconstruir su patria". El exdiputado ultracatólico, que ha basado su campaña en prometer mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, compite por tercera vez al Palacio de La Moneda.

En el otro extremo de la ciudad, concretamente en la comuna de Conchalí, la izquierdista y exministra Jeannette Jara criticó la "oposición obstruccionista" que ha hecho el Partido Republicano de Kast estos cuatro años al Gobierno de Gabriel Boric. Asimismo, ha pedido a la ultraderecha una oposición "responsable" si es ella quien finalmente gana este domingo. Tal y como detalló la abogada y administradora pública, "las políticas públicas van a estar orientadas al bien común, al bien general de la población y no de unos pocos".

Aunque Jara ganó la primera vuelta de noviembre con el 26,9% de los votos, no tiene mucho espacio hacia donde crecer, ya que, en primera vuelta los candidatos competitivos eran de derechas y ella es la candidata única de una amplia coalición progresista que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.

La impopularidad del Gobierno y su militancia comunista le habrían dificultado captar nuevos votos, pese a sus intentos por apelar al miedo de la ultraderecha y por defender su liderazgo al frente de leyes emblemáticas como el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones o la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

En esa primera vuelta, Kast quedó segundo con un 23,9%, pero esa misma noche ya recibió el apoyo de la derecha tradicional y de otra aún más radical, sumando así más del 50%.

Todas las encuestas publicadas antes de la primera vuelta, pronosticaban una victoria de Kast sobre Jara, aunque la incógnita está en el margen del triunfo, ya que algunos sondeos indican que podría ser de hasta 20 puntos. De cumplirse lo que vaticinan las encuestas, Kast será el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia y recibiría la banda presidencial el 11 de marzo en manos de Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por un amplio margen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.