La dueña de un local se presenta en la casa de quienes le hicieron un 'simpa': “No nos gusta que nos engañen”

Sorpresa la que se han llevado en un bar de Italia cuando dos turistas francesas se han ido del local sin haber pagado sus consumiciones. Y la cosa no se ha quedado aquí, ya que la dueña del establecimiento no se quedó de brazos cruzados ante esta injusticia. Gracias a las cámaras de seguridad, Michela Malatini pudo dar con ellas.

Y es que haciendo una captura de la imagen de las cámaras del interior del establecimiento, Malatini difundió sus rostros a través de Facebook, para ver si alguien podría ayudarle a dar con el paradero de ellas. Y la magia de las redes sociales hizo lo siguiente, ya que pudo saber hasta el lugar donde se estaban alojando exactamente, por lo que finalmente, la dueña se presentó delante de ellas para pedirles que abonaran el dinero correspondiente. Las francesas acabaron abonando la cantidad correspondiente.

Un trabajo de investigación

En la localidad italiana de Civitanova Marche han sucedido los hechos. La propietaria del chiringuito de playa decidió comprobar las grabaciones después de una cena que terminó con la cuenta sobre la mesa y sin que nadie la hubiera abonado. Malatini, responsable del restaurante 'I Due Re', vio en las imágenes cómo dos mujeres abandonaban el local con total calma tras haber cenado. Un 'simpa' en toda regla.

La cuenta de 44 euros estaba intacta en la mesa, casi sin haber sido consultada por las mismas clientas. Ante ello y habiendo visto cómo no abonaron la cantidad, Malatini tomó una captura de las cámaras y difundió en Facebook la imagen de las turistas para pedir ayuda a quienes pudieran reconocerlas. La reacción fue rápida y en pocas horas supo hasta en qué apartamento vacacional se alojaban.

Con esa información, la dueña del local fue a la mañana siguiente al alojamiento donde pernoctaban. Según las declaraciones que hizo en medios locales después de estos hechos, explicaba que una vez allí despertó a las dos mujeres y les entregó la factura pendiente. Según informaba, las dos turistas reaccionaron de manera correcta y abonaron de inmediato lo que debían.

“No se trata del dinero; no nos gusta que nos engañen”, lamentaba. También apuntó que ese tipo de incidentes son frecuentes en su local y en la zona durante estas épocas. No obstante, asegura que la experiencia le permite intuir cuándo alguien pretende marcharse sin pagar.

La propietaria quiso dejar claro el esfuerzo de todo el personal del restaurante y lamentó que se sigan produciendo episodios así. “Es un duro golpe para nuestro trabajo”, afirmó. Ya que para ella esto significa un desprestigio y una falta de consideración del trabajo que realizan de cara al público en este tipo de establecimientos. En esta ocasión, gracias a las cámaras y la colaboración en redes sociales, las turistas no pudieron librarse de la cuenta y todo acabó con un final feliz.

Y es que con el auge de la colocación de cámaras de seguridad y la rapidez con la que circula la información en redes sociales, resulta cada vez más difícil llevar a cabo los 'simpas' sin que quede constancia de lo ocurrido.

