Muere un niño de 12 años tras caerse en un parque infantil

Un niño de doce años ha muerto después de caerse en el parque infantil Wharton Recreation Ground, cerca de Ledward Street, en Winsford (Inglaterra).

Los Servicios de Ambulancias del Noroeste llegaron al lugar de los hechos y el equipo de paramédicos atendió al menor, aunque no pudieron salvar su vida. Tras la muerte del menor, los profesionales sanitarios contactaron con la policía, que por el momento, continúa investigando las causas de la muerte del pequeño.

Asimismo, los agentes han hecho un llamamiento para que cualquier persona que tenga información relacionada con este incidente, contacte con ellos y forme parte de las investigaciones que están en curso.

Tal y como ha comunicado el sargento detective de la unidad de investigación para la protección de personas vulnerables, John Rhodes, "este fue un incidente profundamente trágico que involucró a una víctima muy joven".

De la misma manera, Rhodes ha enviado sus condolencias a "la familia y a los amigos del niño" y asegura que "sus pensamientos están con esas personas ya que, lamentablemente, el menor falleció en el lugar de los hechos".

También el sargento detective ha detallado que cualquier persona que haya estado en el área recreativa de Wharton, junto a la calle Ledward o en las inmediaciones de estos lugares en el momento del incidente, puede ayudar a los agentes en las investigaciones. En el caso de que haya habido testigos de esta tragedia, Rhodes pide que contacten con el equipo policial.

Por el momento, dicha investigación sigue en curso, por lo que el sargento detective ha pedido a la ciudadanía que no fomenten ninguna especulación, sobre todo, en redes sociales.

Muere un niño de cuatro años al caer en un parque infantil en Mollet del Vallès, Barcelona

El pasado año, un niño de cuatro años murió a raíz de las secuelas de una caída en un parque infantil de Mollet de Vallès (Barcelona). Los hechos ocurrieron en el mes de mayo de 2024 en el área de juegos del barrio de Can Borrell, en la plaza de Federica Montseny. En ese área recreativa, el niño trepó hasta el tejado de una casita de madera y cayó por la esquina opuesta. Al caer, el pequeño recibió un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el golpe, los testigos llamaron al Sistema de Emergencias Médicas. Cuando los sanitarios llegaron, trasladaron al menor al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y allí estuvo ingresado dos semanas.

En un primer momento, el menor pudo salir de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, pero su condición empeoró después de notar un fuerte dolor de cabeza.

Según el informe médico, un coágulo en el cerebro le acabó provocando la muerte cerebral.

De la misma manera, el Ayuntamiento de Mollet del Vallès ha lamentado los hechos y expresó sus condolencias a la familia. Sin embargo, desde el Ayuntamiento no se han proporcionado detalles sobre si el parque cumplía con las normativas vigentes o si se había sometido a revisiones recientes.

