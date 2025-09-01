Un muerto y tres heridos en un choque entre dos avionetas en un aeropuerto de Colorado, en Estados Unidos

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas en un accidente entre dos avionetas que han chocado cuando estaban a punto de aterrizar en un pequeño aeropuerto en el estado de Colorado, al oeste de Estados Unidos. Las dos avionetas se han estrellado e incendiado.

Tal y como ha explicado la Administración Federal de Aviación, colisionaron "un Cessna 172 y un Extra Flugzeugbau E300" en el momento en el que "intentaban aterrizar en el Aeropuerto Municipal de Fort Morgan, en Colorado, alrededor de las 10.40 hora local de hoy".

Asimismo, el comunicado que ha publicado la Administración Federal de Aviación ha precisado que había dos personas a bordo en cada aeronave.

La avioneta que peores consecuencias ha sufrido ha sido la Extra EA300. Tras el choque, uno de sus tripulantes ha muerto y el otro continúa hospitalizado. Por el contrario, los tripulantes que se encontraban en la Cessna 172 han experimentado lesiones menores, según ha indicado el adjunto al sheriff del condado de Morgan, Jon Horton, en declaraciones recogidas por el canal regional Denver 7 de la cadena ABC.

Según su relato, la avioneta Cessna se encontraba en su aproximación final al aeropuerto cuando fue alcanzada en pleno vuelo por la EA 300, lo que provocó que ambas se estrellasen. Acto seguido, se incendiaron y provocaron una columna de humo que llegó a alcanzar unos ocho kilómetros al norte del recinto aeroportuario. Ante la magnitud del humo, el aeropuerto de avionetas ha tenido que cerrar.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han anunciado que llevarán a cabo una investigación, dirigida por esta última institución.

Siete muertos tras estrellarse dos avionetas entre Illinois y Nebraska

No es la primera vez que se desarrolla un accidente entre dos avionetas en Estados Unidos. En enero de este mismo año, Illinois y Nebraska fueron escenario de una tragedia aérea: tan solo en un fin de semana se registraron dos accidentes mortales.

El primero de los accidentes tuvo lugar cuando una pequeña aeronave en la que viajaban tres personas se estrelló en un río en el este de Nebraska. En este accidente, falleció una persona.

El segundo de los siniestros tuvo lugar al día siguiente cuando un avión monomotor se estrelló en un campo del centro de Illinois, causando la muerte de cuatro personas.

149 muertos en incidentes relacionados con la aviación

Según los comunicados oficiales de la Administración Federal de Aviación, desde el primer día del año hasta el pasado julio se registraron 149 accidentes que tienen que ver con la aviación en Estados Unidos.

Esta cifra abarca tanto la aviación comercial como la general y se incluyen casos con aeronaves privadas, vuelos regulares y situaciones con helicópteros o aeronaves experimentales.

A lo largo del año, los accidentes han incluido accidentes fatales, colisiones en tierra, desprendimientos de partes de aeronaves, problemas mecánicos relevantes, reportes de fuego, salidas de pista, aterrizajes forzosos e impactos por aves.

