Muere misteriosamente en Tailandia el principal sospechoso del brutal asesinato de Rachelle Childs

Kevin Correll, exempleador de la víctima, fue hallado sin vida tras nuevas pruebas reveladas por un popular podcast que reabre el caso.

Imagen de archivo de un juicio.

Irene Delgado
Publicado:

Más de dos décadas después del asesinato sin resolver de Rachelle Childs, de 23 años, un nuevo giro en el caso sacude a Australia: el principal sospechoso, Kevin Steven Correll, fue encontrado muerto en un hotel de Tailandia apenas semanas después de que apareciesen nuevas pruebas que volvieran a situarlo en el centro de la investigación.

El cuerpo parcialmente quemado de Rachelle fue hallado la madrugada del 8 de junio de 2001 junto a Crooked River Road, en las afueras de la ciudad costera de Gerroa, al sur de Sídney. Un guardia de seguridad descubrió las llamas a las 2:30 de la mañana y, al acercarse, vislumbró una pulsera entre los restos. Pertenecía a la joven, vista por última vez al salir del concesionario Camden Holden, donde trabajaba.

Su hermana menor, Kristy Childs, que en el momento de lo hechos tenía 18 años, ha explicado en declaraciones recogidas por el medio 'Mirror' que tenían "grandes planes para el fin de semana largo de junio. Ella me llamó a las 17:15 horas mientras regresaba a casa del trabajo ese jueves. Apenas hablamos. Es uno de mis mayores arrepentimientos".

Un conocido podcast reabre el caso

A pesar de una autopsia y una investigación forense, la investigación inicial fue criticada por no asegurar pruebas clave en las primeras 48 horas. El coche de Rachelle fue hallado días después en circunstancias que despertaron sospechas. "Me senté en el asiento del conductor y supe que ella no era la que había dejado el coche allí", afirmó Kristy, convencida de que alguien más lo condujo hasta el aparcamiento del Hotel Bargo.

Ahora, el exitoso pódcast de investigación 'Dear Rachelle', que ya ha superado los cuatro millones de descargas, ha reabierto el caso. Su presentadora, Ashlea Hansen, reunió nuevos testimonios y pruebas que apuntan de nuevo a Kevin Steven Correll, jefe de Rachelle en el concesionario y figura que ella consideraba un mentor.

"Después de leer el informe, no tuve dudas de que Rachelle conocía a su asesino y confiaba en él", explicó el sargento detective retirado Damian Loone, quien colabora con el pódcast.

Correll negó su implicación en el asesinato

Correll, que ya había sido absuelto en los años 80 de cuatro cargos de agresión sexual, negó toda implicación en el asesinato. Colaboró con la policía, entregó su ADN y proporcionó una coartada. Sin embargo, los registros telefónicos revelaron incoherencias: aunque aseguró estar en un centro comercial en Campbelltown, su móvil se conectó a una torre en Picton, más cerca del domicilio de Rachelle. Además, una llamada realizada a las 18:08 mostraba un número casi idéntico al de la joven, como si hubiese marcado mal.

Días después del crimen, Correll comenzó a difundir un rumor según el cual Rachelle había sido asesinada por una banda de moteros por una supuesta deuda de drogas. Ashlea lo califica como un intento por desviar la atención. "A pesar de que Kevin no ayudó a la familia en la búsqueda de Rachelle cuando desapareció, se apresuró a decirle a la gente, tan pronto como el lunes siguiente a su muerte, que fue asesinada por 'moteros' por una deuda de drogas", explicó Ashlea.

Los investigadores descartaron esa teoría. Aunque el cuerpo de Rachelle fue hallado sin dedos, una práctica vinculada a ciertos grupos criminales, los miembros del club local Rebels fueron eliminados como sospechosos tras cooperar con la policía y presentar coartadas.

Segunda autopsia

Una segunda autopsia, ordenada en 2006 tras la exhumación del cuerpo, no pudo determinar si los dedos fueron amputados antes o como consecuencia del incendio. Correll declaró en esa investigación, pero se acogió al derecho al silencio cuando se le preguntó por el rumor que él mismo había difundido.

En marzo de 2025, Ashlea se acercó personalmente a Correll, ya entonces residente en la costa de Nueva Gales del Sur y empleado en un club deportivo. Lo confrontó con 40 preguntas. "Vi su rostro cambiar en una fracción de segundo, como si supiera que ese día llegaría", contó. "Se detuvo por unos momentos, pensé que podría hablar. Luego se dio la vuelta y regresó furioso a su coche, empujándome con el codo en el camino. Él simplemente dijo: 'Ya he pasado por todo esto antes', y se fue furioso".

Lo encontraron muerto tras visitar el distrito rojo de Tailandia

El pasado 18 de julio, el cuerpo de Correll fue hallado en su habitación de hotel en Phuket, Tailandia. Había estado visitando el distrito rojo de la ciudad. Las autoridades locales, al identificarlo como persona de interés en una investigación por asesinato en Australia, aceleraron la autopsia. La causa oficial de muerte: paro cardíaco.

Ashlea expresó su conmoción: "Sentí una mezcla de conmoción, decepción y tristeza. Fue otro giro inesperado de los acontecimientos en la historia".

La familia de Rachelle aún alberga esperanzas de que, incluso tras la muerte de Correll, alguien más pueda aportar una pieza crucial para resolver el crimen. "La verdad aún puede salir a la luz, y los seres queridos de Rachelle lo merecen", afirmó Ashlea.

Mundo

