Artem, soldado ucraniano: "Claro que quiero la paz, pero si nos detenemos nuestros vecinos nos matarán"

Artem decide empezar esta entrevista con Antena 3 Noticias explicándonos cómo ve él esta guerra en Ucrania tres años después de la invasión rusa a gran escala ordenada por Putin: "Imagina que vivimos en un piso y nuestro vecino, que es Rusia, viene y nos dice: 'Esta habitación es mía. Si no quieres irte, te disparo'. Y otro vecino, que es Estados Unidos, nos dice: 'Está bien, chicos, prometí defenderos, pero fue hace mucho tiempo. Y eso es todo'".

Antes de la guerra, Artem no era soldado. Le movilizaron el 3 de mayo de 2022. Lleva 3 años sin vacaciones y más de 10 meses sin ver a su familia. Después de pasar por numerosas trincheras del frente, durante este aniversario se encuentra en el este de ucrania, en Sumy, una ciudad cercana a la frontera con Rusia. Incluso ha llegado a entrar en la región rusa de Kursk para transportar apoyo para las tropas ucranianas.

El cambio de postura de Estados Unidos

"Queremos la paz porque no somos nosotros quienes iniciamos esta guerra. Pero si nos detenemos, nuestros vecinos nos matarán"

Pero el cambio de postura de Estados Unidos tras el primer mes de Trump en la Casa Blanca solo le produce confusión: "No entendemos por qué está pasando esta mierda", reconoce. "Si de lo que estamos hablando es de si quiero paz, digo, vale, quiero paz, por favor denme esto y lo detendremos. No queremos vivir en guerra. Queremos la paz. Queremos la paz porque no somos nosotros quienes iniciamos esta guerra, pero si nos detenemos nuestros vecinos nos matarán".

Asimismo, reconoce que solo les queda confiar en Estados Unidos: "Creemos que Estados Unidos nos ayudará, que realmente nos ayudará. Y sabemos que no es un trato comercial como lo hace ver el presidente de los Estados Unidos".

Artem ha estado en primera línea de batalla y ha llegado a luchar frente a los rusos, pero después de tantos meses de guerra intentó hacer algo más para ayudar: "Trabajo principalmente como psicólogo porque tengo educación y obtuve un certificado como psicólogo de combate. Ahora estoy estudiando y ayudando de esta manera".

"Quiero bailar. Me encanta la bachata"

Y pese a todo, Artem a veces se permite pensar en qué haría si no estuviera con las botas llenas de barro defendiendo su tierra: "Quiero bailar. Me encanta la bachata. Antes bailaba y lo practicaba. No soy soldado, no soy un guerrero. Amo a mi familia, a mi gente, a mi país y a mi ciudad, Chernigiv. Y quiero vivir en paz, pero no tenemos otra opción".

"Realmente necesitamos ayuda"

Si por algo ha decidido Artem ofrecernos esta entrevista es porque el mensaje sigue siendo el mismo tres años después. Un mensaje que es necesario seguir gritándoselo al mundo: todo lo que piden se resume en "realmente necesitamos ayuda". Eso a pesar de reconocer que Ucrania no es perfecta: "Debemos decir que tenemos nuestros problemas, tenemos problemas con la corrupción, tenemos muchos problemas. Pero, lo siento, tenemos una guerra. En estos días, creo que mi gente, los ucranianos, realmente son héroes".

El humor como arma para sobrevivir

También le preguntamos a Artem cuál es el arma más poderosa de Ucrania, cómo es posible que puedan aguantar tres años luchando con los pies hundidos en la nieve, con temperaturas gélidas y lejos de sus casa: "Creemos en nuestra victoria. Tenemos buen humor, ese es el arma más poderosa que tenemos en estos días". Aunque insiste: necesitan armas de verdad para ganar esta guerra.

