Detenido un turista por dejar un refresco como "ofrenda" y casi exterminar a la tribu más aislada del mundo

En el Océano Índico habita una tribu indígena, concretamente la más aislada del mundo. Se encuentran en la isla de Sentinel del Norte y se encuentran en peligro de extinción. Utilizan un arco y flechas para cazar y defenderse. En 2018 mataron a flechazos a un joven estadounidense que sobornó a pescadores para que lo llevaran a la isla.

La visita a la isla es ilegal y no hay ningún medio operativo de llegar al lugar para los turistas, por lo que aquellos 'atrevidos' que quieran cruzar los límites y enfrentarse a los indígenas deberán buscar sus formas de llegar, aunque si la policía los pilla acabarán detenidos.

Eso le ocurrió a un turista de 24 años, Mykhailo Viktorovych Polyakov, que tras visitar la isla fue arrestado por la policía tras dejar un refresco en la isla. Con una embarcación improvisada puso rumbo desde la playa Kurma Dera hasta la isla North Sentinel. Navegó durante nueve horas utilizando el GPS hasta que llegar a la orilla.

Eran las 10:00 horas del 29 de marzo cuando puso un pie en la isla y comenzó a inspeccionar la zona con unos binoculares, que a diferencia de los prismáticos ofrecen una visión en tres dimensiones. En busca de vida comenzó a soplar su silbato para llamar la atención, pero nadie respondió a su llamada.

Por lo que decidió explorar la isla donde recogió muestras, grabó videos con su GoPro y como "ofrendas para la tribu sentinelesa" les dejó una lata de Coca-Cola y un coco. A las 19:00 un grupo de pescadores le divisó regresando a la playa por lo que alertaron a la policía, informa 'Daily Mail'.

Fue arrestado y los agentes confiscaron su bote, un motor fuera de borda y la GoPro. Mientras investigan detalles sobre el detenido y la intención de visitar la isla, las primeras pesquisas apuntan a que el viaje fue planeado alegando que había estudiado las condiciones del mar, las mareas y los puntos de acceso al lugar.

Pudo haber exterminado a la tribu

Los expertos califican de "profundamente perturbador" la visita de Polyakov a la isla remota, donde explican que su visita no solo le ponía en peligro a él, sino a la tribu ante la posibilidad de contraer enfermedades como el sarampión o la gripe pudiendo ser exterminada.

"Las acciones de esta persona no sólo pusieron en peligro su propia vida, sino que pusieron en riesgo la vida de toda la tribu sentinelesa", dijo la directora del grupo de derechos indígeneas Survival Internacional, Caroline Pearce, en una declaración a MailOnline.

La tribu indígena de la Isla Sentinel del Norte se considera la más aislada del mundo y un grupo muy vulnerable. La policía intenta protegerlos de amenazas externas, no refiriéndose a que los extranjeros puedan atacar violentamente a la tribu sino que al no estar en contacto con el mundo exterior no tienen inmunidad a enfermedades externas, que podrían exterminarlos por completo", explica Pearce.

Murió a flechazos

Si la tribu ve que alguien se acerca o desembarca en su territorio se enfrentan a ellos. "Han dejado increíblemente claro su deseo de evitar a los forasteros a lo largo de los años", subraya Pearce. Por ejemplo, en 2018 asesinaron a flechazos a un ciudadano de 26 años que fue a la isla para difundir la palabra de Dios, afirma el medio 'Daily Mail'.

Negoció con un grupo de pescadores para que le pudieran llevar a la isla. Una vez allí intentó acercarse a los sentineleses para hablarles del hijo de Dios pero murió bajo una lluvia de flechas. La tribu le ató una cuerda al cuello y arrastró su cuerpo, que a día de hoy permanece en la isla, según los pescadores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com