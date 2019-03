Mauricio Macri, elegido presidente de Argentina con el 51,42% de los votos, apela a "un cambio de época"

Mauricio Macri, presidente electo de Argentina, consiguió un 51,42% de votos, una ventaja de tres puntos, sobre el oficialista Daniel Scioli, con el 99% del escrutinio.

Scioli, gobernador saliente de la provincia de Buenos Aires y miembro del oficialista Frente para la Victoria, se quedó con un 48,58% de votos, de acuerdo con los datos provisionales de la autoridad electoral. La jornada transcurrió con normalidad y con una participación del del 80,91%.

"Esta Argentina que soñamos no va a ser fruto de un iluminado"

Alrededor de 32 millones de argentinos estaban llamados hoy a las urnas para elegir a su presidente en una convocatoria que estrenó en Argentina la segunda vuelta, sistema instaurado en 1994.

El fiscal electoral Jorge Di Lello recibió unas 200 denuncias por irregularidades menores y más de 53 contra la presidenta, Cristina Fernández, por saltarse la veda electoral en las declaraciones realizadas tras depositar su voto.

También fueron denunciados, a través del teléfono o vía internet, Scioli y Macri por violar la veda. Mauricio Macri tomará posesión de su cargo el próximo 10 de diciembre y relevará en la Presidencia a Cristina Fernández (2007-2015), poniendo fin así a los doce años de la denominada 'era K', iniciada por el fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).

Ante más de 7.000 personas y cuando el escrutinio no había superado la barrera del 90%, Macri aseguró que era "un día histórico, es un cambio de época". "Es un cambio que nos tiene que llevar hacia el futuro, a las oportunidades que necesitamos para crecer, para progresar. Este cambio no puede detenerse en revanchas o ajustes de cuentas. Hay que poner toda la energía y la vitalidad en construir la Argentina que soñamos", añadió.

"Les pido a todos, especialmente a aquellos que hoy no nos votaron, que se sumen, que la Argentina necesita que todos desarrollemos nuestras capacidades", subrayó. "Esta Argentina que soñamos no va a ser fruto de un iluminado, de uno que lo sabe todo. Eso no existe", afirmó Macri, quien llamó a "unir a todos los argentinos" para "mejorar" la "calidad democrática".

Aprovechó también para avanzar que su política internacional se basará en "tener buenas relaciones con todos los países". "Queremos trabajar con todos", insistió. "Sabemos que el pueblo argentino tiene mucho para aportarle al mundo, y esperamos encontrar un agenda de cooperación", continuó el empresario, que insistió en agradecer a los argentinos por su apoyo y reconoció que no le va "a alcanzar la vida para agradecer".