Anthony Fauci apuesta a que la vacuna de Janssen volverá a usarse pronto "con algún tipo de advertencia o restricción"

Estados Unidos fue el país que puso en alerta a Europa sobre la vacuna de Janssen. Fue la FDA la que paralizó la vacunación con el vial de Johnson & Johnson por la aparición de trombos.

Esa decisión provocó un efecto dominó y la decisión de la Unión Europea de esperar a un dictamen de la EMA, que se espera para esta misma semana, para comenzar la vacunación con la vacuna de Janssen.

Y ahora es precisamente el principal epidemiólogo del Gobierno del EE.UU., Anthony Fauci, quien apuesta a que dicha vacuna volverá a usarse pronto "con algún tipo de advertencia o restricción".

Fauci apuesta por que la vacuna de Janssen se volverá a administra desde el viernes

Así lo ha señalado el asesor médico principal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista en la CNN, donde predijo que la aplicación del suero "se retomará" para el próximo viernes.

Ese día se reúne un comité asesor de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) para revisar los datos de la vacuna de J&J y emitir una recomendación que servirá de guía para las autoridades sanitarias a la hora de decidir qué hacer en adelante.

"No quiero adelantarme a la decisión de los CDC, la FDA y el comité asesor, pero me imagino que lo que veremos es que volverá (la vacuna a administrarse), pero lo hará con algún tipo de advertencia o restricción", subrayó Fauci.

Fauci subrayó que la vacuna disminuye "dramáticamente" el riesgo de contraer el coronavirus, pero que no lo elimina.

"Puedes infectarte y no tener ningún síntoma y no saber que estás infectado, y entonces encontrarte en una situación inesperada con gente vulnerable. Y si no llevas mascarilla puedes infectarlos sin darte cuenta", destacó.

A través de la herramienta interactiva CuentaVacunas de Antena 3 Noticias puedes consultar cuántas personas se han vacunado contra el coronavirus en tu comunidad autónoma, así como cuándo será tu turno de vacunación o el número de políticos y altos cargos que se han vacunado del coronavirus sin que les correspondiera.