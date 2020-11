El amor odio entre Donald Trump y Twitter en la era de la desinformación durante la pandemia del coronavirus

Twitter ha sido la vía de comunicación más relevante para Donald Trump desde que pisó por vez primera la Casa Blanca. Tras su victoria, su primer Jefe de Estrategia, Steve Bannon, declaraba que "los medios aquí son el partido de la oposición. Ellos no entienden este país. Todavía no entienden por qué Trump es el Presidente de los Estados Unidos". ¿Cómo será recordado Trump tras sus cuatro años de mandado en el país?

Existen estudios, como 'Social Media and Fake News in the 2016 Election' que cuestiona cómo influyen las noticias falsas en los resultados electorales. Durante la campaña electoral de EEUU en 2016, estas noticias descontextualizadas y falsas tuvieron más interacciones, comentarios, compartidos y reacciones en Facebook que las verdaderas.

Hace unas semanas, el mismo Trump denunciaba una "conspiración de noticias falsas" por parte de medios "detractores" que estaría centrada en el COVID-19 con el objetivo de lograr la victoria del candidato demócrata, Joe Biden.

Los medios de comunicación, de noticias falsas, están todo el rato: COVID, COVID, COVID", señalaba a través de su cuenta de Twitter. "¡Perdedores!"

Las fake news de Trump en tiempos de coronavirus

En tiempos de pandemia, la desinformación nos rodea y es peligrosa. El mismísimo presidente de EEUU, que ha enfermado por coronavirus, ha difundido a través de sus mítines y redes sociales diferentes fake news relacionadas con la Covid-19. Las repasamos:

"Todo está bajo control"

“Lo tenemos totalmente bajo control. Es una persona que viene de China y lo tenemos bajo control. Va a estar bien”. Son declaraciones de Donald Trump, un 22 de enero de 2020, sobre el caso de un contagio importado en el país. El presidente de EEUU aseguraba tenerlo todo bajo control. Semanas más tarde, ya a finales de febrero, declaraba que el coronavirus "va a desaparecer. Es como un milagro, desaparecerá", señalaba.

El polémico desinfectante, la lejía y las inyecciones

Además 'pelear' contra las mascarillas y negarse a usarlas, el pasado 23 de abril, en una sesión informativa de la Casa Blanca, Trump llegó a sugerir que los ciudadanos se inyectasen desinfectante para curar la Covid.

"El desinfectante mata al virus en un minuto. Igual hay una manera de hacer algo así inyectándolo en el interior. Sería interesante probarlo”. Tras la polémica tuvo que señalar que sus palabras eran ironía.

La supuesta inmunidad de los niños frente al coronavirus: FALSO

Lo afirmaba durante una entrevista en Fox News y en un mitin electoral en Ohio: "Por el motivo que sea, los niños manejan muy bien el virus chino, y puede que se contagien pero si se contagian no tiene demasiado impacto en ellos". Esto es rotundamente falso.

"Solo afecta a ancianos problemáticos"

Durante un mitin electoral, Trump señalaba que "el virus afecta a los ancianos. "Si tienen otras patologías, eso es lo que realmente afecta. Eso es todo. Nunca a nadie por debajo de los 18 años". Otro titular negacionista.

Datos falsos sobre la pandemia

"EEUU tiene "una de las tasas de mortalidad más bajas de cualquier país del mundo", es una de las últimas declaraciones De Trump. Es información completamente errónea, ya que Estados Unidos es uno de los 10 países con mayor tasa de mortalidad en el planeta.

Las fake news del último debate 'face to face' con Biden

Tampoco faltaron las afirmaciones falsas, sin fundamento o las teorías de la conspiración en el último debate entre Joe Biden y Donald Trump.

A pesar de haber vivido el virus en primera persona, Donald Trump continúa alardeando que su gestión del Covid-19 ha sido más que notable, sobresaliente, así la califica. Pero no, su gestión no le ha salvado la vida a 2.200.000 ciudadanos. Tampoco el 99% de los que se contagian de Covid-19 no se recupera, como dice él mismo. La tasa de mortalidad acumulada es del 4,5% según el Control y Prevención de Enfermedades.

También hubo tiempo para tratar el tema de los impuestos tras las acusaciones de Biden. Trump afirmaba que ha pagado "millones de dólares en impuestos en los últimos años". Eso sí, sin aportar ninguna prueba que lo certifique.

Más de 22.000 afirmaciones falsas en una legislatura

Según El Washington Post, Trump ha superado las 22.000 afirmaciones falsas o engañosas desde que se sienta en el despacho oval, a un ritmo que se ha acelerado durante la campaña hasta las 50 por día. Twitter, hace unas horas, volvía a señalar una publicación de @RealDonaldTrump como engañosa. Parece que el, hasta ahora, presidente de Estados Unidos, sigue sin aprender la práctica tuitera.