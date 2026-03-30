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Un alumno de 15 años mata a otro de 13 con una escopeta en un colegio

Los profesores y docentes no dan crédito ya que tildan al detenido como "muy buen alumno y buena persona".

Escopeta de caza

Escopeta de cazaArchivo

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Un menor de 15 años ha matado a otro de 13 disparándole con una escopeta en un colegio de San Cristóbal, municipio Santa Fe, en Argentina. Otros dos resultaron heridos tras ser alcanzados por los perdigones pero se encuentran fuera de peligro.

Disparó una escopeta mientras los niños izaban la bandera

El suceso ha ocurrido sobre las 7:15 de la mañana en el patio interno del colegio Mariano Moreno mientras los niños procedían a izar la bandera como cada día. Esta escuela es la más importante de la localidad de San Cristóbal, de más de 15.000 habitantes.

Tal y como ha afirmado el secretario de Gobierno de la localidad, el alumno fue detenido en lo que ha sido un suceso trágico que ha sorprendido a los profesores y docentes, los cuales no tuvieron reparo en destacar que este tenía buena conducta y no constaban antecedentes de violencia: "Hay muchos comentarios, muchas versiones. Tengo información de la escuela, que el chico agresor era un muy buen alumno, un chico muy bueno, compañero. La verdad que a nosotros nos sorprende a todos esto", explicó al medio TN el intendente de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk.

Testigos presenciales explicaron que el alumno detenido "entró con la escopeta en el estuche de una guitarra y empezó a disparar". Un periodista local hizo público el malestar de la comunidad y allegados al colegio: "Toda la comunidad educativa está conmocionada. Aquí nos conocemos todos. La víctima es un chico que jugaba en el club donde soy presidente y los familiares se están enterando ahora", dijo poco después de la muerte del menor de 13 años.

Varios niños escaparon rompiendo ventanas

En el momento del tiroteo solo había alumnos de secundaria en el patio interior, y según recoge el medio 'Clarín', un asistente escolar se abalanzó sobre el agresor y consiguió quitarle la escopeta para evitar que siguiera disparando a los allí presentes. La situación llegó a ser tan caótica que el director del hospital al que llegaron varios heridos explicó que muchos alumnos huyeron del lugar de los hechos rompiendo las ventanas, haciéndose así cortes y heridas por las que necesitaron atención médica.

La localidad argentina ha decretado dos días de luto.

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