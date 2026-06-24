Alemania paraliza todos sus trenes por un fallo en el sistema de comunicaciones

Todos los trenes del país quedaron inmovilizados durante aproximadamente hora y media tras detectarse una avería en el sistema de comunicaciones del operador nacional Deutsche Bahn. El incidente afectó tanto a servicios municipales como regionales y de larga distancia, dejando a miles de pasajeros varados en estaciones de todo el territorio alemán.

La interrupción se originó en el sistema GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway), la red de radio digital utilizada para la comunicación interna entre personal ferroviario y control de tráfico. Según informó la compañía, el fallo obligó a detener preventivamente todos los trenes como medida de seguridad, paralizando por completo la red ferroviaria.

Un problema en el sistema de comunicación

Algunos pasajeros permanecieron durante horas a la espera de soluciones o nuevas indicaciones. Reyna Ghoshal, una de las afectadas, relata la confusión vivida: “Nos dijeron que bajáramos del tren sin explicaciones claras. No sabíamos qué estaba pasando”. Otro viajero, Abdelaziz Adams, denuncia la falta de información: “Solo decían que esperáramos, pero no sabíamos cuánto tiempo ni qué ocurría realmente”.

Poco antes de la 1 de la madrugada, Deutsche Bahn anunció que el problema había sido resuelto y que el servicio comenzaba a reanudarse de forma progresiva. Sin embargo, advirtió que podrían producirse retrasos residuales durante la reactivación de la red.

Crisis de fiabilidad y modernización

Este nuevo incidente se suma a una serie de críticas recurrentes sobre la fiabilidad del sistema ferroviario alemán, afectado en los últimos años por retrasos frecuentes y problemas de infraestructura. Las autoridades continúan impulsando planes de modernización tras décadas de inversión insuficiente en la red.

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