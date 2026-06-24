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Alemania paraliza todos sus trenes por un fallo en el sistema de comunicaciones

Un fallo en el sistema de comunicación ferroviaria fue el causante de la paralización total de la circulación de trenes regionales, cercanías y de larga distancia en Alemania durante la noche del martes.

Alemania paraliza todos sus trenes por un fallo en el sistema de comunicaciones

Alemania paraliza todos sus trenes por un fallo en el sistema de comunicaciones Reuters-Christine Uyanik

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María Lafalla
Publicado:

Todos los trenes del país quedaron inmovilizados durante aproximadamente hora y media tras detectarse una avería en el sistema de comunicaciones del operador nacional Deutsche Bahn. El incidente afectó tanto a servicios municipales como regionales y de larga distancia, dejando a miles de pasajeros varados en estaciones de todo el territorio alemán.

La interrupción se originó en el sistema GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway), la red de radio digital utilizada para la comunicación interna entre personal ferroviario y control de tráfico. Según informó la compañía, el fallo obligó a detener preventivamente todos los trenes como medida de seguridad, paralizando por completo la red ferroviaria.

Un problema en el sistema de comunicación

Algunos pasajeros permanecieron durante horas a la espera de soluciones o nuevas indicaciones. Reyna Ghoshal, una de las afectadas, relata la confusión vivida: “Nos dijeron que bajáramos del tren sin explicaciones claras. No sabíamos qué estaba pasando”. Otro viajero, Abdelaziz Adams, denuncia la falta de información: “Solo decían que esperáramos, pero no sabíamos cuánto tiempo ni qué ocurría realmente”.

Poco antes de la 1 de la madrugada, Deutsche Bahn anunció que el problema había sido resuelto y que el servicio comenzaba a reanudarse de forma progresiva. Sin embargo, advirtió que podrían producirse retrasos residuales durante la reactivación de la red.

Crisis de fiabilidad y modernización

Este nuevo incidente se suma a una serie de críticas recurrentes sobre la fiabilidad del sistema ferroviario alemán, afectado en los últimos años por retrasos frecuentes y problemas de infraestructura. Las autoridades continúan impulsando planes de modernización tras décadas de inversión insuficiente en la red.

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