Alemania comienza a aplicar controles en todas sus fronteras terrestres para contener la migración

Alemania pone en marcha controles en todas sus fronteras terrestres. Se trata de una de las nuevas medidas con las que el Gobierno de Olaf Scholz busca reducir la llegada de inmigrantes y contener posibles riesgos vinculados al terrorismo yihadista, pero que han generado malestar entre los países vecinos.

El país activa esta medida ante las quejas de los países vecinos y las críticas procedentes del mundo político y de instituciones. "La dimensión, la intensidad, el lugar concreto y la duración concreta de cada control dependen entre otros factores del desarrollo de la situación y de las infraestructuras de transporte existentes sobre el terreno y, por ello, pueden tener diferentes características y dinámicas regionales", advirtió el Ministerio del Interior.

Alemania ya disponía de controles en las fronteras con Polonia, República Checa, Suiza y Francia. Sin embargo, desde hoy se extienden también a Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. Estas medidas estarán durante seis meses aunque podrían prolongarse.

La puesta en marcha de estos controles implica la ruptura de la libre circulación en el espacio Schengen, por lo que Berlín ha tenido que notificar sus razones a la Comisión Europea. Este tipo de medidas solo pueden aplicarse en caso de extrema necesidad y como último recurso, lo que no ha evitado que en los últimos años varios países hayan cerrado fronteras interiores.

El canciller Scholz ya avanzó que, si fuera por él, los controles estarían "el mayor tiempo posible". Según el canciller este tipo de medidas han demostrado ser "muy eficientes".

Ante la preocupación de viajeros y trabajadores transfronterizos, la ministra del Interior, Nancy Faeser, ha prometido que no habrá grandes complicaciones en el tráfico. La Policía realizará inspecciones al azar siguiendo el modelo implementado ya en las fronteras del este y el sur del país. "No hay en cada paso fronterizo un agente de policía controlando. Tampoco están cerradas las fronteras", han explicado.

Este tipo de chequeos ya se implantaron en las fronteras orientales y meridionales de Alemania a finales del año pasado y no han causado colas significativas en los pasos fronterizos con Polonia, República Checa, Austria o Suiza.

El refuerzo de la vigilancia deriva de la comisión de varios ataques con cuchillo y del repunte del debate político en torno a la necesidad de endurecer la política migratoria.

Críticas por la medida

La medida no ha logrado satisfacer a ese sector del espectro político, que reclama que en las fronteras se rechace también a los demandantes de asilo. La Policía Federal ha criticado que los controles no serán efectivos y que se colocará más presión sobre un cuerpo que ya está sobrecargado y falto de personal.

"Unos controles fronterizos sin fisuras no son posibles. La policía federal no tiene ni personal ni equipo suficientes para ello", señaló hoy Andreas Rosskopf, presidente del sindicato de la policía federal. "Como solo podemos realizar controles esporádicos, los contrabandistas se limitan a cruzar la frontera tres kilómetros más hacia la izquierda o hacia la derecha, donde no hay policía. Esa es también nuestra experiencia en la frontera oriental", añadió.

