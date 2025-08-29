Agentes federales de Inmigración detienen a dos bomberos durante un incendio forestal

Las controvertidas políticas migratorias de Trump han rozado lo absurdo con esta noticia que ha indignado en Estados Unidos: agentes federales deteniendo a bomberos sin papeles durante la extinción de un incendio.

Los hechos ocurrieron en el estado de Washington. Agentes federales de Inmigración aparecieron en un área cercana a donde bomberos trabajaban en la contención del mayor incendio forestal en un bosque del estado de Washington. Tras ordenar a las dos cuadrillas de contratistas privados, unos 40 hombres, ponerse en fila, pasaron a revisar uno por uno la documentación de los bomberos.

Uno de ellos, que ha pedido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, es quien ha denunciado los hechos. Este bombero asegura que los agentes les prohibieron grabar vídeos o tomar fotografías.

"Todo el mundo tenía que tener a mano su identificación y ellos iban a chequear si tenían visa para estar aquí" ha contado a los medios.

La patrulla fronteriza pidió uno por uno los papeles a los 44 bomberos

Los cuadrillas ya llevaban dos semanas trabajando en esta parte del parque cuando los agentes federales llegaron en coches sin identificar. En ese momento estaban cortando madera a la espera de ser desplegados en otra área del incendio de Bear Gulch: un bosque al oeste de Seattle que abarca unas 4,000 hectáreas y donde tras semanas de trabajo, solo han logrado contener el 13% de sus llamas.

Tras comprobar las documentación de todos los hombres y tenerles retenidos durante casi 3 horas, procedieron a arrestar a dos bomberos sin papeles. Los dos hombres, que han sido trasladados a un centro de detención deBellingham, tendrán que comparecer ante un juez en las próximas 24 horas.

"Nunca nos había pasado algo como esto. Me hace sentir mal, triste, con el corazón roto, especialmente porque estas personas que se llevaron son personas trabajadoras" ha contado el compañero de los detenidos a los periodistas.

Es la primera vez que agentes de inmigración "irrumpen" durante un incendio para detener a indocumentados

Las operaciones migratorias en zonas con incendios activos no son habituales. En la temporada de incendios de 2021, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que salvo en casos excepcionales, las autoridades no llevarían a cabo controles migratorios en zonas donde se estuviera prestando ayuda y respuesta ante desastres y emergencias. Eso incluía rutas de evacuación, sitios destinados para albergar a personas o proveer suministros, tampoco en áreas de reunificación de familias.

La llegada de Trump a la Casa Blanca definitivamente ha cambiado las cosas.

