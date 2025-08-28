Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así era el arsenal de la tiradora de Minneapolis antes del tiroteo en una escuela: "Que se jodan esos niños"

Dos menores han muerto en un ataque a una escuela católica de Minneapolis. Horas antes, la sospechosa, identificada como Robin Westman, difundió un vídeo macabro en el que mostraba cargadores, explosivos y varias armas, lanzaba mensajes contra Trump y grupos religiosos.

La investigación policial reconstruye las horas previas del ataque con una pieza central: el vídeo que Westman colgó poco antes del tiroteo. En él, enseña munición y armas y deja varios mensajes que marcan el tono de su escalada violenta. "Lo siento por mi familia", dice, antes de advertir que podría asaltar una iglesia durante una misa.

Entre los clips aparece la frase "que se jodan esos niños", que ha desatado la indignación pública. En las imágenes se exhiben diez cargadores llenos de munición, artefactos explosivos y varias armas; incluso amenazas dirigidas a Donald Trump.

La sospechosa se graba también reservándose un arma: "Y esta es para mí. Por si la necesito". Todo ello rodeado de lemas y frases antisemitas y racistas, nombres de antiguos tiradores escolares, presentados como sus "héroes" y una diana con la figura de Jesucristo, entre risas.

Tres armas legales y una obsesión con la violencia

Según fuentes policiales, Westman iba armada con tres pistolas, todas adquiridas de forma legal, y acumulaba en redes referencias a la violencia. La policía sigue investigando qué la llevó a cometer el crimen y trabaja con varias líneas de motivación. En paralelo, el FBI ha abierto diligencias por el ataque contra una iglesia para determinar si se trata de un delito de odio dirigido al catolicismo.

Tras el tiroteo, cientos de personas se han congregado entre lágrimas y abrazos en las inmediaciones del centro y en puntos de la ciudad.

El alcalde de Minneapolis dejó un mensaje que interpela a la política y a la comunidad: "Aunque los pensamientos y las oraciones son valiosos, no son suficientes". Las autoridades han decretado que hasta el 31 de agosto las banderas ondeen a media asta en señal de duelo.

