Cierran en Italia otra web con fotos de mujeres con contenido machista subidas sin consentimiento como la de Meloni

Las autoridades italianas investigan las actividades de un portal en internet que ha estado utilizando imágenes robadas o manipuladas de mujeres, entre ellas figuras públicas como la primera ministra, Giorgia Meloni, y que daba pie a contenido ofensivo y machista. Estuvo activo al menos durante al menos los últimos tres o cuatro años, y publicaban comentarios que no solo eran sexistas, sino que también incitaban a delitos, incluida la violencia sexual.

La policía está tras la pista de cientos de usuarios del portal Phica.eu, que cerró ayer por la mañana por iniciativa de sus administradores. Los agentes, responsables de este de caso, ha comenzado también a recibir las denuncias de supuestas víctimas de la plataforma Phica.

Caras famosas

Entre las imágenes descubiertas están la de la primera ministra Giorgia Meloni y Elly Schlein, las de otra compañeras políticas.Valeria Campagna, líder del grupo del PD en el ayuntamiento de Latina, fue la primera en denunciar públicamente que habían publicado imágenes suyas en bañador sin su consentimiento. Ha declarado que se siente e “disgustada, enojada, decepcionada” y apela por que se respeten su derecho "a ser libres y vivir sin miedo".

La eurodiputada Alessandra Moretti, también ha denunciado que en este foro se “había estado robando sus fotos y fragmentos de programas de televisión durante años, editándolos y publicándolos en línea”. “Insto a todos a denunciar esto. Hemos visto numerosos ejemplos de cómo las mujeres son expuestas y tratadas como moneda de cambio”, y añade que “negar o minimizar su gravedad es descuidar la seguridad de las mujeres y el nivel de civilidad de un país”.

De redes sociales o creadas con IA

Entre las imágenes robadas de redes sociales o los fotomontajes también hay actrices o periodistas o figuras del mundo del espectáculo y la cultura, como la cantante Valentina Parisse que ya ha manifestado que está decidida a acudir a la policía para presentar una denuncia. Muchas de esas imágenes se habrían creado con IA.

Los investigadores han enviado un primer informe a la Fiscalía y prevén que en los próximos días el volumen de denuncias aumente por la repercusión mediática que está teniendo este caso.

El gobierno promete medidas

La ministra de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, ha prometido que el Gobierno, "el primero presidido por una mujer" en Italia, promoverá medidas específicas para vigilar este tipo de portales y reivindicar "el respeto y la dignidad". Asegura que intentará conseguir que internet sea "un espacio de liberad" y no uno de "represión y faltas de respeto", especialmente para los más jóvenes.

El portal 'Phica' está ya cerrado y sus responsables han lamentado en un comunicado que lo que nació como "una plataforma para el debate" haya dado a pie a un "comportamiento tóxico". "Por esta razón, con gran pesar, hemos decidido cerrar y eliminar permanentemente el contenido que estaba mal", ha anunciado la plataforma que siempre ha colaborado con la policía en distintas investigaciones.

Hace solo unos días, se cerró un grupo de Facebook en Italia donde maridos y parejas compartían fotos íntimas de sus compañeras para que otros usuarios las comentaran. Este escándalo generó una fuerte reacción pública y llevó el foco hacia la violencia digital.

Según los últimos datos disponibles, una tercera parte de las mujeres en la UE ha sufrido este tipo de maltrato: entre septiembre de 2020 y marzo de 2024, se entrevistó a más de 114.000 mujeres y alrededor del 30 % dijo haber vivido violencia física o amenazas y/o violencia sexual.

