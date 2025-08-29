Rescate
Mauritania rescata a 17 supervivientes y recupera 20 cadáveres tras un naufragio rumbo a Canarias
Los supervivientes han relatado que viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa.
Las autoridades mauritanas han rescatado a una veintena de cadáveres y a 17 supervivientes tras el naufragio en sus aguas atlánticas de una embarcación que transportaba a más de un centenar de migrantes con rumbo a Canarias. Según la Guardia Costera de Mauritania, las labores de búsqueda continúan a la altura de la zona de M'haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio.
Los supervivientes han relatado que viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa. La embarcación había zarpado de Gambia seis días antes con rumbo a Canarias.
La ONG española Caminando Fronteras aseguró que a bordo de la embarcación siniestrada iban 144 personas, de las cuales 17 sobrevivieron y se han recuperado 40 cuerpos.
Una de las más peligrosas
La ruta migratoria desde la costa africana a Canarias, denominada 'vía atlántica', está considerada como una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año. El año pasado 46.843 migrantes llegaron por esta ruta a España, según datos oficiales, y 9.757 murieron intentándolo, de acuerdo con la ONG Caminando Fronteras.
