Israel recupera los cadáveres de dos rehenes secuestrados en los ataques del 7 de octubre

Las autoridades israelíes han conseguido recuperar los cuerpos de dos rehenes que fueron secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, según anunció este viernes el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Uno de los cadáveres corresponde a Ilian Weiss, de 56 años, asesinado en el Kibutz Beeri durante la ofensiva de Hamás, la identidad del segundo aún no ha sido confirmada públicamente.

En un comunicado que ha difundido este miércoles el primer ministro israelí aseguró que el hallazgo forma parte de la operación militar y de inteligencia que el país mantiene activa para localizar a los secuestrados y repatriar sus restos: "La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos".

Ilian Weis, de 56 años, fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque al Kibutz Beeri, una de las comunidades más golpeadas por la ofensiva de Hamás que dejó centenares de muertos y decenas de rehenes que fueron trasladados a Gaza. Su cuerpo se ha mantenido en cautiverio desde entonces. El Gobierno israelí no ha revelado por el momento la identidad del segundo rehén que han recuperado, ni ha ofrecido detalles sobre las circunstancias exactas de la localización de los dos cadáveres. Los restos han sido trasladados a Israel para proceder a su identificación y su posterior entrega a las familias.

Rehenes

Actualmente, más de un centenar de rehenes continúan en manos de Hamás o en paradero desconocido desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre, según confirman las cifras sociales israelíes. De ellos, al menos una treintena se cree que podrían haber fallecido en el cautiverio. El Ejecutivo de Netanyahu ha reiterado que la liberación de los secuestrados sigue siendo uno de los principales objetivos de la ofensiva en Gaza.

El hallazgo de estos dos cuerpos se ha producido en un momento en el que se han intensificado los combates en el territorio palestino y cuando las negociaciones para llegar a un alto al fuego que incluya la liberación de rehenes se encuentran estancadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com