Dieciséis países europeos mantienen la mili obligatoria y Alemania podría sumarse si no logra 80.000 voluntarios

Berlín lanza un modelo basado en voluntarios, hombres y mujeres a partir de 18 años, pero advierte de que activará la conscripción si no cubre el objetivo de 80.000 efectivos.

Militares de Israel se despliegan en Gaza

La vuelta del debate sobre la "mili" ha llegado a Alemania. El Gobierno implanta un servicio militar voluntario con una cláusula clara: si no logra reunir 80.000 efectivos, podrá convertirse en obligatorio mediante la activación de la conscripción.

El plan busca mejorar la capacidad defensiva del país en un contexto marcado por la amenaza rusa, y abre la puerta a incorporar tanto a hombres como a mujeres mayores de 18 años.

Para atraer a nuevos reclutas, Berlín ofrece retribuciones de entre 2.000 y 2.300 euros mensuales. La idea es que el servicio resulte competitivo frente a otras opciones laborales y formativas, y que sirva para ensanchar reservas y unidades operativas.

La captación se articulará con campañas dirigidas a estudiantes y jóvenes trabajadores, con itinerarios que compatibilicen formación y servicio.

Dónde sigue la "mili" obligatoria en Europa

El giro alemán se suma a un mapa europeo en el que 16 países mantienen reclutamiento obligatorio. Según el listado manejado por las fuentes consultadas, continúan con conscripción Estonia, Lituania, Letonia, Suecia, Finlandia y Dinamarca en el norte; Austria, Croacia, Grecia y Chipre en el centro y el Mediterráneo; y, en el flanco oriental, Ucrania y Bielorrusia.

También Moldavia, Turquía, Suiza y Noruega preservan esquemas de servicio obligatorio adaptados a sus necesidades estratégicas. La decisión de Berlín, por tanto, alinea a la mayor economía de la UE con una tendencia regional que ha cobrado fuerza a raíz de la guerra en el Este.

Un cambio de clima estratégico

Más allá de la cifra de 80.000 y de los sueldos ofertados, el movimiento refleja un cambio de mentalidad: varios gobiernos europeos vuelven a priorizar la preparación militar y la resiliencia.

