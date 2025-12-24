Zelenski revela los detalles del plan de paz con Rusia: estos son los 20 puntos clave para la paz en Ucrania

El Donbás es el punto caliente de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Una región rica en tierras raras, frontera con el país de Vladimir Putin y una zona minera de carbón desde finales del siglo XIX.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presenta por primera vez y de forma detallada el borrado del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington. En los 20 puntos se incluye su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás. Un punto que aún sigue abierto a debate. "Estoy preparado para hablar del borrador, un documento básico sobre el fin de la guerra, un marco político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y los rusos", ha afirmado el propio presidente de Ucrania.

La Casa Blanca ya ha enviado el plan de paz al Kremlin y se espera que haya contactos entre Estados Unidos y Rusia. "No sé en qué formato tendrán la próxima conversación. Quizá con Putin. Probablemente será mañana", informa Zelenski refiriéndose a este miércoles.

El plan trata de detener la invasión a Ucrania y abre la puerta a la retirada de las tropas ucranianas, y también rusas, desplegadas en el Donbás. El presidente de ucrania aclara que se trata de un borrador y que cuyo contenido podría cambiar durante las negociaciones, pero que la soberanía del país europeo "debe ser reafirmada".

"Ucrania recibirá garantías de seguridad firmes y su Ejército contará con 800.000 efectivos de forma permanente en tiempos de paz. (...) Se convertirá en miembro de la Unión Europea en algún momento y recibirá un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo", ha afirmado el mandatario.

Los 20 puntos del plan plantean un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania que sería supervisado por un mecanismo de monitoreo y con una serie de garantías de seguridad. Entr ellas, un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos y acuerdos vinculantes por los que EE.UU. y otros aliados se comprometerían a colaborar con una defensa como menciona el Artículo 5 de la OTAN.

El comunicado recoge que Ucrania seguirá siendo un Estado libre de armas nucleares de acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y que la central nuclear de Zaporiyiaserá gestionada de forma conjunta por Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Situación en el Donbás

La cuestión que más líneas rojas presenta son las cesiones territoriales que reclama Rusia. Zelenski reconoce que hay dos opciones sobre la mesa. La primera pasaría por congelar la actual línea del frente, en las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

La segunda pasaría por crear una o varias zonas económicas en la parte de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla pero que reclama Moscú. "La opción dos contempla la creación de una posible zona de libre comercio en el Donbás, que implica su desmilitarización", ha afirmado. La zona económica especial estaría administrada por Ucrania, aunque sus tropas se retirasen, y estarían presentes fuerzas internacionales.

"Ucrania se opone a la retirada de sus tropas, pero si esto llegase a suceder, aboga por una retirada exactamente igual de las fuerzas rusas en las zonas que controla. Esta opción requiere un referéndum nacional en Ucrania para ratificar el acuerdo", ha manifestado. Y destaca que Rusia no podrá impedir que Ucrania acceda al río Dniéper o el mar Negro con fines comerciales.

Por otra parte, los 20 puntos no contienen ninguna referencia a las ambiciones de Kiev de ingresar en la OTAN y Zelenski asegura que es un asunto que solo pueden decidir los propios miembros de la Alianza.

Por último, también apuesta por la creación de un "comité humanitario para resolver los asuntos pendientes", como el intercambio de prisioneros de guerra, incluidos los condenados desde 2014 en Rusia y "el regreso de todos los detenidos y rehenes civiles, incluidos niños y presos políticos".

Una vez que las partes den el visto bueno, se procederá a un alto el fuego inmediato y Ucrania tendrá que celebrar elecciones. Una cuestión que ya ha avanzado Zelenski. El presidente ucraniano propone que si Rusia acepta el plan de paz, éste podría o bien ser sometido a un referendo, que podría celebrarse al mismo tiempo que unas elecciones presidenciales.

"Ucrania someterá este acuerdo para ser ratificado por el Parlamento (...) y/o celebrará un referendo a nivel nacional para su aprobación con el formato 'sí' o 'no'. Ucrania podría decidir celebrar elecciones de forma simultánea con el referendo", asegura.

Los 20 puntos del plan de paz para Ucrania

Estos son los 20 puntos del plan que presentó Zelenski:

Punto 1: Ucrania es un país soberano y todos los firmantes así lo confirman.

y todos los firmantes así lo confirman. Punto 2: Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente . Se establecerá un mecanismo de monitoreo para vigilar la línea de contacto y resolver posibles conflictos.

. Se establecerá un mecanismo de monitoreo para vigilar la línea de contacto y resolver posibles conflictos. Punto 3: Ucrania recibirá garantías de seguridad robustas.

robustas. Punto 4: Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán un límite máximo de 800.000 efectivos en tiempos de paz.

en tiempos de paz. Punto 5: EE. UU., la OTAN y los Estados firmantes europeos proporcionarán a Ucrania unas garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa mutua de la Alianza Atlántica.

unas garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa mutua de la Alianza Atlántica. Punto 6: Rusia anclará su política de no agresión hacia Europa y Ucrania legalmente y ésta tendrá que ser ratificada también por la Duma.

y Ucrania legalmente y ésta tendrá que ser ratificada también por la Duma. Punto 7: Ucrania será admitida en cierto momento en la Unión Europea , pero ya antes recibirá un acceso privilegiado al mercado único.

, pero ya antes recibirá un acceso privilegiado al mercado único. Punto 8: Ucrania obtendrá un paquete global de apoyo para recuperarse económicamente, definido en otro acuerdo independiente sobre inversiones.

para recuperarse económicamente, definido en otro acuerdo independiente sobre inversiones. Punto 9: Se crearán varios fondos para respaldar el restablecimiento de la economía , con el objetivo de recaudar 678.000 millones de euros a través de créditos o contribuciones del sector privado.

, con el objetivo de a través de créditos o contribuciones del sector privado. Punto 10: Ucrania agilizará el proceso de negociar un acuerdo de libre comercio con EE. UU.

con EE. UU. Punto 11: Ucrania se compromete a seguir sin desarrollar armas nucleares , en línea con el Tratado de No Proliferación Nuclear.

, en línea con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Punto 12: La central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, será operada de forma conjunta por Ucrania, EE. UU. y Rusia.

ocupada por Rusia, será operada de forma conjunta por Ucrania, EE. UU. y Rusia. Punto 13: Ucrania y Rusia implementarán programas educativos y sociales para eliminar los prejuicios y fomentar la comprensión entre ambos países. Ucrania implementará estándares europeos para la protección de lenguas minoritarias.

para eliminar los prejuicios y fomentar la comprensión entre ambos países. Ucrania implementará estándares europeos para la protección de lenguas minoritarias. Punto 14: Con respecto a la cuestión territorial, Kiev plantea dos opciones: congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y que demanda Moscú, y transformarla en una zona económica especial administrada por Ucrania y asegurada por tropas internacionales, previa aprobación en un referendo a nivel nacional.

Kiev plantea dos opciones: congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y que demanda Moscú, y transformarla en una zona económica especial administrada por Ucrania y asegurada por tropas internacionales, previa aprobación en un referendo a nivel nacional. Punto 15: Ucrania y Rusia se comprometen a no recurrir a la fuerza para cambiar las demarcaciones de territorio acordadas.

para cambiar las demarcaciones de territorio acordadas. Punto 16: Rusia no impedirá a Ucrania usar el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales , una cuestión que quedará regulada en otro acuerdo independiente.

, una cuestión que quedará regulada en otro acuerdo independiente. Punto 17: Se establecerá una comisión humanitaria para resolver cuestiones pendientes como el intercambio de prisioneros y el retorno de todos los civiles retenidos por Rusia, incluidos los menores deportados.

para resolver cuestiones pendientes como el intercambio de prisioneros y el retorno de todos los civiles retenidos por Rusia, incluidos los menores deportados. Punto 18: Ucrania celebrará elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

lo antes posible tras la firma del acuerdo. Punto 19: La implementación de este acuerdo será supervisada y garantizada por un consejo de paz presidido por Donald Trump.

presidido por Donald Trump. Punto 20: Una vez que todas las partes acepten este acuerdo entrará un alto el fuego inmediato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.