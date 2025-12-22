Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad

Todas las novedades de la Lotería de Navidad 2025

A pesar de que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad lleva más 200 años de historia, lo cierto es que este año ha llegado con varios cambios con más dinero a repartir y mayor número de series. Todo ello, sin olvidar la esencia de este tradicional sorteo.

Novedades de la Loter&iacute;a de Navidad 2021

Novedades de la Lotería de Navidad 2021EFE/Chema Moya

Publicidad

Beni López
Actualizado:
Publicado:

El 22 de diciembre es una fecha marcada en rojo para muchos. Otro año más, el Teatro Real será el escenario del gran Sorteo Extraordinario de la Navidad. Una cita que se ha convertido en toda una tradición en nuestro país. Esta jornada es sinónimo de felicidad e ilusión, con una serie de premios que pueden cambiar las vidas de muchos.

No obstante, la Lotería de Navidad ha llegado con novedades en esta nueva edición en la que se cumplen 213 años de historia.

70 millones más a repartir y mayor número de series

Sin duda uno de los puntos fuertes del sorteo son sus premios. Este año, se reparten 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2024, cuando se repartieron 2.702 millones. Asimismo, el total de emisión asciende a 3.960 millones de euros.

Igualmente, se amplía el número de series a 198, 5 más que en 2024. Esto quiere decir que se ponen a la venta 198 millones de décimos.

Curiosidades del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Entre los aspectos más llamativos de la Lotería de Navidad, sabemos que el bombo más grande contiene 100.000 bolas de números, mientras que el más pequeño 1.807 bolas de premios.

Cabe señalar que el sorteo tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

Los premios de la Lotería de Navidad

Como es habitual cada año, el Sorteo Extraordinario de Navidad reparte ilusión y felicidad en todos sus premios. El Gordo tiene un valor de 400.000 euros al décimo, es decir, 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio cuenta con 125.000 euros, en otras palabras, 1.250.000 euros la serie. En cambio, el tercer premio ostenta con 50.000 euros (500.000 euros la serie). Además, hay dos cuartos premios que se presentan con 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

El origen de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad tiene su origen en el año 1812, mismo año en el que se firmó la Constitución de Cádiz. Este sorteo extraordinario fue creado por el ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, todo ello para recaudar más dinero sin necesidad de subir los impuestos.

A su vez, el objetivo era hacer frente a gastos militares. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, Napoleón, quería conquistar Europa. Con la excusa de llegar a Portugal, atravesó España hasta llegar a Madrid. No sería hasta el 1913 cuando se implantaría el sistema actual de bombos y bolas modernas.

Sigue el gran sorteo de la Lotería de Navidad desde Antena 3

Si no te quieres perder detalle del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, no te preocupes porque desde Antena 3 te ofrecemos multitud de opciones. Desde Espejo Público haremos conexiones en directo con el Teatro Real para que puedas seguirlo desde tu televisor.

Asimismo, desde la web de Antena 3 se realizará un streaming o retransmisión en directo del sorteo, además de un seguimiento minuto a minuto para informarte al momento de todos los números premiados y los detalles del evento.

Si quieres saber si has sido agraciado, Antena 3 Noticias pone a tu disposición La Caja Mágica: una herramienta práctica con la que podrás utilizar para descubrir si has sido agraciado en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Si quieres saber si has sido premiado, también ponemos a tu disposición el comprobador desde nuestra web.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Disfraces Teatro Real

Los mejores disfraces del Sorteo de La Loteria de Navidad 2025 en el Teatro Real

Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial

Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial

Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Administración de Lotería
Loterías

Dónde ha caído el bote de 12,1 millones del Gordo de la Primitiva y los premios de la ONCE y Bonoloto de este domingo 21 de diciembre

Caja Mágica de la Lotería de Navidad
Lotería de Navidad

Caja Mágica Lotería de Navidad 2025: comprueba tus décimos guardados del sorteo y descubre si están premiados

Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: esperando el Gordo
Lotería de Navidad

Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: todo listo para el esperado sorteo

Si quieres estar al tanto de todos los premios, incluido el Gordo, puedes seguir el minuto a minuto desde nuestra web.

Cuartos premios de la Lotería de Navidad 2021
Lotería de Navidad

Los cuartos premios de la Lotería de Navidad: cuáles fueron los números premiados en 2024

Los cuartos premios de 2024 repartieron alegría por toda España, mientras crece la esperanza de repetir la suerte en este 2025.

Lotería de Navidad

Pedrea de la Lotería de Navidad 2025: qué es, cuántas hay y cuánto reparte de premio

Varias personas celebran haber vendido el segundo premio de la Lotería del Niño

El Segundo Premio de La Lotería de Navidad: cuál fue el número premiado en 2024

Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Publicidad