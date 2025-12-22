Todas las novedades de la Lotería de Navidad 2025

El 22 de diciembre es una fecha marcada en rojo para muchos. Otro año más, el Teatro Real será el escenario del gran Sorteo Extraordinario de la Navidad. Una cita que se ha convertido en toda una tradición en nuestro país. Esta jornada es sinónimo de felicidad e ilusión, con una serie de premios que pueden cambiar las vidas de muchos.

No obstante, la Lotería de Navidad ha llegado con novedades en esta nueva edición en la que se cumplen 213 años de historia.

70 millones más a repartir y mayor número de series

Sin duda uno de los puntos fuertes del sorteo son sus premios. Este año, se reparten 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2024, cuando se repartieron 2.702 millones. Asimismo, el total de emisión asciende a 3.960 millones de euros.

Igualmente, se amplía el número de series a 198, 5 más que en 2024. Esto quiere decir que se ponen a la venta 198 millones de décimos.

Curiosidades del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Entre los aspectos más llamativos de la Lotería de Navidad, sabemos que el bombo más grande contiene 100.000 bolas de números, mientras que el más pequeño 1.807 bolas de premios.

Cabe señalar que el sorteo tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

Los premios de la Lotería de Navidad

Como es habitual cada año, el Sorteo Extraordinario de Navidad reparte ilusión y felicidad en todos sus premios. El Gordo tiene un valor de 400.000 euros al décimo, es decir, 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio cuenta con 125.000 euros, en otras palabras, 1.250.000 euros la serie. En cambio, el tercer premio ostenta con 50.000 euros (500.000 euros la serie). Además, hay dos cuartos premios que se presentan con 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

El origen de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad tiene su origen en el año 1812, mismo año en el que se firmó la Constitución de Cádiz. Este sorteo extraordinario fue creado por el ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, todo ello para recaudar más dinero sin necesidad de subir los impuestos.

A su vez, el objetivo era hacer frente a gastos militares. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, Napoleón, quería conquistar Europa. Con la excusa de llegar a Portugal, atravesó España hasta llegar a Madrid. No sería hasta el 1913 cuando se implantaría el sistema actual de bombos y bolas modernas.

Sigue el gran sorteo de la Lotería de Navidad desde Antena 3

Si no te quieres perder detalle del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, no te preocupes porque desde Antena 3 te ofrecemos multitud de opciones. Desde Espejo Público haremos conexiones en directo con el Teatro Real para que puedas seguirlo desde tu televisor.

Asimismo, desde la web de Antena 3 se realizará un streaming o retransmisión en directo del sorteo, además de un seguimiento minuto a minuto para informarte al momento de todos los números premiados y los detalles del evento.

Si quieres saber si has sido agraciado, Antena 3 Noticias pone a tu disposición La Caja Mágica: una herramienta práctica con la que podrás utilizar para descubrir si has sido agraciado en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Si quieres saber si has sido premiado, también ponemos a tu disposición el comprobador desde nuestra web.

