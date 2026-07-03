Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 03 de julio de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la ONCE del Eurojackpot de hoy viernes 03 de julio de 2026. Consulta la combinación ganadora del sorteo del Eurojackpot hoy.

Cada viernes puedes jugar al Eurojackpot, sorteo administrado por la ONCE, y tendrás la posibilidad de ganar un bote final de mínimo 10 millones de euros. El bote del Eurojackpot se van acumulando semanalmente pudiendollegar a los 90 millones de euros. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

Para jugar al Eurojackpot puedes hacerlo a través de una apuesta sencilla o múltiple. Para realizar una sencilla tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos soles entre el 1 y el 10. Puedes hacer hasta 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques.

Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.