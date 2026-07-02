Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 02 de julio de 2026

Este jueves 02 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 02 de julio de 2026 es el 05 12 14 33 35 40, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 5. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 17.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 9 423 082 , premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 27.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen OCHO boletos acertantes.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 02 de julio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 03 07 18 39 44 y 49, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 3.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 4.900.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de MÁLAGA, situada en Martinez, 7.

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 02 de julio de 2026 ha agraciado al número 03 12 23 24 36 40 y el dream 3. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en FRANCIA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 02 de julio de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 07360. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 05699. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 0, 1 y 7.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 02 de julio de 2026 es el 07527. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 024 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 25 de junio de 2026 es 01 04 06 15 22 26 27 28 40 41 53 55 56 57 58 65 73 76 79 83.

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