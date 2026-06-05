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Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional del sábado 6 de junio 2026

Hacienda también juega en el Sorteo de la Cruz Roja, pero solo se queda con una parte del primer premio, el resto se cobra íntegramente.

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería NacionalAntena 3 Noticias

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El 6 de junio tiene lugar el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de Lotería Nacional, un evento que se celebra desde hace más de 100 años en nuestro país. Si participas en él tendrás la oportunidad de ganar grandes premios, pero también de impulsar iniciativas de acción humanitaria, favorecer la integración social y reforzar la respuesta ante emergencias, prestando apoyo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Si quieres saber cuánto te retiene Hacienda en este sorteo y cuántos premios reparte, a continuación te contamos todos los detalles de un sorteo ya consolidado como una de las citas solidarias más destacadas del calendario.

Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja: ¿cuánto te retiene Hacienda?

El Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja, como el resto de sorteos en España, está sujeto a la fiscalidad de los premios de lotería.

Esto significa que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que el importe que supere esa cantidad tributa con una retención del 20%. Este gravamen se aplica directamente en el momento del cobro, es decir, si ganas recibes ya el importe neto sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Por ejemplo, en el caso del primer premio de 150.000 euros por décimo, solo tributan 110.000 euros (tras restar los 40.000 exentos), lo que supone una retención de 22.000 euros.

De este modo, si resultas ganador cobrarías finalmente 128.000 euros. Además, este premio no debe incluirse en la declaración de la Renta, ya que la tributación se realiza de forma automática.

En cuanto al resto de premios, como no superan ese umbral de 40.000 euros, se cobran íntegros, sin retención.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional?

Si quieres ganar uno de los premios del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional, compra un décimo por 15 euros y cruza los dedos porque puede tocarte alguno de estos premios principales:

  • Primer premio: 150.000 euros por décimo
  • Segundo premio: 30.000 euros por décimo
  • Tercer premio: 15.000 euros por décimo
  • Cuarto premio: 7.500 euros por décimo

También habrá numerosas extracciones adicionales, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros, así que tendrás muchas oportunidades reales de obtener algún premio, incluso en importes más modestos.

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