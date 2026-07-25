Dónde han caído el bote de 47 millones de euros de La Primitiva, los 700.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 25 de julio de 2026

Este sábado 25 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 25 de julio de 2026, ha sido para el número 06, 10, 26, 30, 31 y 40, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 5 de SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona), situada en Ronda Sant Ramon, 102; en la nº 1 de CALLOSA DE SEGURA (Alicante), situada en Ntra. Sra. Desamparados, 2; y en el Despacho Receptor nº 41.005 de LA CAROLINA (Jaén), situado en Olavide, 25.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 25 de julio de 2026, que cuenta con un bote de 47.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 28, 37, 38, 40, 43 y 48, siendo el número complementario el 17 y el reintegro el 0. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 3224824.

En el sorteo de LaPrimitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de LaPrimitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 45.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRESboletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de ÁVILA, situada en C.C. Carrefour Bulevar (L-27) - Av. Juan Carlos I, 45; en la nº 4 de SAN MARTÍN DEL REY AURELIO (Asturias), situada en Saturnino Menéndez, 12 (Distrito 4); y en el Despacho Receptor nº 29.160 de SADA (A Coruña), situado en Plaza de España, 11.

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 25 de julio de 2026 ha agraciado la serie 001 del número 73546 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 34195 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Número: 32975 Serie: 009

Número: 53046 Serie: 025

Número: 80590 Serie: 031

Número: 83943 Serie: 010

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 25 de julio de 2026 es 05, 10, 13, 24, 28, 37, 43, 44, 48, 52, 54, 55, 56, 64, 67, 70, 75, 81, 82 y 84.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.