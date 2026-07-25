Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 25 de julio de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 25 de julio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

El sorteo de la Lotería Nacional es el que más premios reparte de España y es distribuido por Loterías y apuestas del Estado. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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