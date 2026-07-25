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Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 25 de julio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 25 de julio de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.

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En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 25 de julio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

El sorteo de la Lotería Nacional es el que más premios reparte de España y es distribuido por Loterías y apuestas del Estado. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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