Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026, en directo: Comprobar resultados y premios

Cruz Roja celebra hoy, 23 de julio, uno de los sorteos más esperados del verano: el Sorteo de Oro 2026. Con la llegada su 47 edición retransmiten el acto desde Granada. El juego de la institución humanitaria reparte este jueves 23 de julio más de 7 millones de euros en 23.400 premios, lo que corresponde al doble de lo que se repartió el pasado año.

De todos ellos, el mayor botín son los tres millones de euros del primer premio. El segundo premio es un millón de euros. También tendrán premio todos los números anteriores del resto de series, los números cuyas cuatro últimas cifras coincidan con las de todos los premios y los números cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer premio.

El precio de cada boleto es de seis euros y se puede comprar en establecimientos y empresas colaboradoras, en la calle a través de los equipos de venta de la Cruz Roja o en online a través de la página web cercadeti.cruzroja.es. Los boletos para el Sorteo de Oro se pueden comprar hasta las 15:00 horas.

Premios Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026

Un Primer Premio de 3 millones de euros

de euros Un Segundo Premio de 1 millón de euros

de euros Un Tercer Premio de 500.000 euros

Tres Cuartos Premios de 250.000 euros

Tres Quintos Premios de 10.000 euros.

Estos premios principales señalados arriba son a un único boleto de una única serie y son los que se pueden canjear por lingotes de oro fino de 24 quilates, de pureza superior al 99,99%. El contravalor en oro lo marca el valor oficial de cotización al cierre del Mercado de Londres el 22 de julio de 2026.