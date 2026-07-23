Sorteo de Oro Cruz Roja 2026
Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026, en directo: Comprobar resultados y premios
El Sorteo de Oro de la Cruz Roja de este año reparte más de siete millones de euros en premios.
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Cruz Roja celebra hoy, 23 de julio, uno de los sorteos más esperados del verano: el Sorteo de Oro 2026. Con la llegada su 47 edición retransmiten el acto desde Granada. El juego de la institución humanitaria reparte este jueves 23 de julio más de 7 millones de euros en 23.400 premios, lo que corresponde al doble de lo que se repartió el pasado año.
De todos ellos, el mayor botín son los tres millones de euros del primer premio. El segundo premio es un millón de euros. También tendrán premio todos los números anteriores del resto de series, los números cuyas cuatro últimas cifras coincidan con las de todos los premios y los números cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer premio.
El precio de cada boleto es de seis euros y se puede comprar en establecimientos y empresas colaboradoras, en la calle a través de los equipos de venta de la Cruz Roja o en online a través de la página web cercadeti.cruzroja.es. Los boletos para el Sorteo de Oro se pueden comprar hasta las 15:00 horas.
Premios Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026
- Un Primer Premio de 3 millones de euros
- Un Segundo Premio de 1 millón de euros
- Un Tercer Premio de 500.000 euros
- Tres Cuartos Premios de 250.000 euros
- Tres Quintos Premios de 10.000 euros.
Estos premios principales señalados arriba son a un único boleto de una única serie y son los que se pueden canjear por lingotes de oro fino de 24 quilates, de pureza superior al 99,99%. El contravalor en oro lo marca el valor oficial de cotización al cierre del Mercado de Londres el 22 de julio de 2026.
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Sorteo Cruz Roja 2026, en directo: Valor del primer premio del Sorteo de Oro
El primer premio del Sorteo de Oro de la Cruz Roja de hoy 23 de julio está dotado de 3.000.000 euros a la serie. Además, para los números que coincidan con el primer premio, a excepción de la serie, habrá un premio de 2000 euros.
Sorteo Cruz Roja 2026, en directo: Todo listo para el Sorteo de Oro
¡Últimas comprobaciones de los bombos del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026!
Sorteo Cruz Roja 2026, en directo: ¿Dónde cayó el primer premio del Sorteo de Oro de Cruz Roja del año pasado?
El Sorteo de Oro de Cruz Roja del año pasado cayó en el número 82174, con serie 074. Este boleto se vendió en Barcelona
Sorteo Cruz Roja 2026, en directo: 15 minutos para el Sorteo de Oro
¡Quedan 15 minutos para que comience el Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026! Recuerda que podrás seguir la lotería en directo en esta misma página. Mantenla actualizada para conocer todos los resultados y comprobar online tu número del sorteo de hoy 26 de julio.
Sorteo Cruz Roja 2026, en directo: Valor de los premios
La Cruz Roja Española pone en juego hoy en su Sorteo de Oro un primer premio de 3.000.000 euros, un segundo premio de 1.000.000 euros, un tercer premio de 500.000 euros, cuartos premios de 250.000 euros y quintos premios de 100.000 euros. ¿Qué harías si te tocara alguno de ellos?Aprovechamos para desearte la mayor de las suertes en el Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026.
Sorteo Cruz Roja 2022: Nueve premios
Entre los casi 24.000 premios que reparte el Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2022 hay nueve premios principales. En total, la organización repartirá 7 millones de euros en premios en la lotería de hoy.
Sorteo Cruz Roja 2026, en directo: ¿A qué hora es el sorteo?
El Sorteo de la Cruz Roja 2026 de hoy dará comienzo a las 19:15 en Granada. Podrás seguir la lotería repartida por Cruz Roja Española a través de esta misma página, sólo tendrás que recordar actualizarla para poder consultar el resultado y la última hora.
Sorteo Cruz Roja 2026, en directo: Los plazos y requisitos para cobrar tu boleto
Si la suerte te sonríe hoy, ten en cuenta los plazos legales para ejecutar el cobro. Los premios del Sorteo de Oro caducan a los 90 días naturales, contados a partir del día siguiente a la celebración del evento.
Es requisito indispensable presentar el boleto original en perfecto estado de conservación. Para importes superiores a 2.000 euros, la tramitación debe realizarse obligatoriamente a través de las entidades bancarias autorizadas por Cruz Roja.
Sorteo Cruz Roja 2026, en directo: Premios Sorteo Cruz Roja
Comenzamos la cuenta atrás para el Sorteo de Oro de la Cruz Roja, que se celebra hoy 23 de julio. El sorteo reparte más de 23.400 premios, el doble que el año anterior.
Sorteo Cruz Roja 2026, en directo: Bienvenidos al Sorteo de Oro
Otro año más, Cruz Roja vuelve con el Sorteo de Oro. Esta edición, la 47, se celebra en una gala en Granada. El evento comenzará oficialmente a las 19:30 horas.
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